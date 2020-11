Raad Nijmegen wil financiële steun voor verstrekken van groente en fruit in noodhulppakketten

Gezonde voeding

“Gezonde voeding zoals groente en fruit verstrekken blijft belangrijk, omdat dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en een goede weerstand gedurende het jaar”, zegt indiener van de motie Marjolijn Mijling (CDA). “Ik heb zelf onlangs een periode meegedaan aan een uitdaging om van maximaal 50 euro per week te leven. Toen kwam ik tot de conclusie dat ik groente en fruit links moest laten liggen om ze te duur waren. Hoe triest is die realiteit voor mensen met een krappe beurs, dat ze daarom niet gezond kunnen eten.”

“Minder aandacht geweest voor jaarlijkse actie voor Voedselbank”

“Er zijn in Nijmegen op dit moment 655 huishoudens die gebruikmaken van de Voedselbank”, vertelt Mijling. “Daarnaast ontvangt de Vincentius Vereniging Nijmegen gemiddeld 50 aanvragen per week voor noodhulp voor alle doelgroepen in Nijmegen, waaronder ook vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Beide organisaties kopen op dit moment zelf groente en fruit in om te verstrekken in de weekpakketten of boodschappentassen. De organisaties zijn sterk afhankelijk van donaties en giften. Door de coronacrisis is er minder aandacht is geweest voor de jaarlijkse actie voor Voedselbank Nijmegen in supermarkten. De effecten van de coronacrisis leiden er vermoedelijk toe dat het aantal huishoudens wat aanspraak maakt op de noodhulp zal stijgen, waarmee de druk op beide organisaties verder toeneemt.”

To Good To Go

Het populaire ‘to good to go’-concept waarbij winkels groente die dicht bij de houdbaarheidsdatum komt voor weinig geld verkoopt, zorgt op z’n minst deels voor de noodzaak van haar motie, vertelt Mijling. “Aan de ene kant begrijp ik het. We willen dat er zo min mogelijk weggegooid wordt, maar het is wel spijtig dat deze producten nu niet meer gedoneerd worden aan de Voedselbank en andere initiatieven die mensen in armoede ondersteunen. Nu kopen mensen deze producten bij goedkoop bij de supermarkten, terwijl ze wellicht ook best de normale prijs kunnen betalen. De winkel verdient er nog steeds op, terwijl het ook een mooi gebaar zou zijn als ze het doneren. Het zorgt er al met al wel voor dat de Voedselbank zelf meer moet inkopen.”

Armoedebestrijding

De kosten voor de financiële steun zouden gedekt moeten worden uit het programma Armoedebestrijding. Wethouder Petra Molenaar (SP) kan nog niet garanderen dat die middelen beschikbaar zijn, en heeft toegezegd daar halverwege december op terug te komen.

Dion van Alem

Politiek verslaggever