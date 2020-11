VIDEO: De een speelde tegen Maradona, de ander ontmoette hem nooit

Bij SV Twello hangt in de kantine een foto van een team met Maradona prominent en groots aan de muur. Ruim drie jaar na de ontmoeting met Maradona komen de herinneringen alweer boven. "Ik weet nog dat ik werd gebeld of wij in de gelegenheid waren om op maandag een oefenwedstrijd te spelen. Nou, dat wist ik nog zo net niet", vertelt trainer Henri Evers. "Toen werd mij verteld dat we tegen het team van Maradona zouden spelen. Nou, ik besprak het met de jongens en iedereen kon een halve dag snipperen. Dat gaan we natuurlijk altijd doen."

Iedereen wilde meedoen. De selectie van Twello was nog nooit zo groot. "We zijn er met 24 man naartoe gegaan, er speelden er een paar mee die ik daarna nooit meer heb gezien, maar het was een leuke belevenis."

Het team van SV Twello met Maradona Foto: Facebook SV Twello

En het kwam nog tot een ontmoeting. "Ik weet nog dat het niet de bedoeling was dat we hem zouden benaderen. Dat deden we ook niet. Maar toen kwam hij na de wedstrijd bij ons staan. Hij heeft ook nog een voetbalshirtje van Argentinië, met nummer 10 gesigneerd en ging met ons op de foto. Hij was heel vriendelijk. Dit vergeet je nooit, dit is iets wat je op verjaardagen vertelt. Ik zeg dan altijd tegen anderen: 'je bent één hand verwijderd van Maradona'", zo vertelt Evers.

'Dat kon ik niet eens met een skippybal'

Maar er zijn meer Gelderse spelers die met Maradona in contact zijn geweest. Zo ook NEC-icoon Jan Peters. Hij speelde met de Italiaanse ploegen Genoa en Atalanta en ook met het Nederlands elftal tegen 'pluisje'. "De eerste keer dat ik tegen hem speelde was in 1979. Een jaar na de verloren WK-finale tegen datzelfde Argentinië. Toen was het nog een klein kereltje, maar je zag dat het een geweldenaar was. Hij was enorm handig met de bal. Hij was 19 denk ik en toen al geweldig. En dan weet je nog niet hoever hij komt."

Jan Peters in zijn tuin in Groesbeek Foto: Omroep Gelderland

Maar natuurlijk bleef Peters de bijzondere speler, inmiddels een legende, volgen. "Met Genoa speelden we in Napels. Napels werd als het lelijke eendje gezien, maar hij heeft die ploeg in zijn eentje op de kaart gezet. Als je daar speelde was hij al bezig om iets ter grootte van een sinaasappel hoog te houden tijdens de warming-up. Alle Italianen en ikzelf stonden met de bek vol tanden, dit kon ik nog niet eens met een skippybal."

Eenmaal op het veld kon Maradona ook niks verkeerd doen zag Peters. "Hij kon ook geen ziekenhuisballen geven, dan was zijn medespeler die de bal niet aannam fout. Hij was een god in Italië en kon niks verkeerd doen." Of Peters hem zelf in het veld wel eens tegenkwam? "Nee, gelukkig kwam hij niet bij mij in de buurt."

Maar zijn verafgoding was daar ook al het begin van het einde, denkt Peters. In Napels hoorde je al dat Maradona in aanraking kwam met de onderwereld. Er lag natuurlijk ook een enorme druk op hem. Vervolgens kwam hij vooral in het nieuws met dingen buiten het voetbal. Dat is eeuwig zonde. Ik denk dat hij ook niet goed met die druk om kon gaan, hij ging het verkeerde pad op. Hij verdient het alleen niet om zo herinnerd te worden, hij moet herinnerd worden als een van de grootste voetballers op deze aardbol. Dat gaan we ook wel zien tijdens zijn uitvaart. Zoiets groots heeft de wereld waarschijnlijk nog nooit gezien."

'Maradona wil geen shirt van Jan Peters'

Peters vond het dan ook bijzonder tegen hem te spelen. "Dat ik dit met eigen ogen mocht aanschouwen is gewoon geweldig. Of ik ooit zijn shirtje heb gevraagd? Nee, ik denk niet dat Maradona zat te wachten op een shirt van Jan Peters", lacht hij.

Kat vernoemd naar Maradona

Fans genoeg dus. Maar de grootste woont misschien wel in Arnhem. Oud-Vitesse-voorlichtster Ester Bal noemt deze dag een treurige. "Hij is de beste ooit. Ik heb zelfs mijn kat naar hem vernoemd: Diego."

Maar het bleef wel beperkt tot die vierpotige versie. Toenadering tot de echte Diego heeft ze nooit gekregen, hoewel het weinig scheelde. "Het is toch ook spannend om je held te ontmoeten. Ik heb hem nooit de hand geschud, maar op het WK in 2006 stond ik op ongeveer 30 meter afstand. "

Diego, de kat van Ester Bal Foto: Ester Bal

Wat maakte Maradona dan zo mooi om naar te kijken? "Buiten het feit dat hij de beste is, want dat is hij. Als je daaraan twijfelt, kan ik je niet serieus nemen, staat hij ook gewoon voor voetbal. Die passie voor het spel was er altijd. Daarnaast liep hij ook nooit iemand voorbij. Hij liet ooit een klein meisje, dat fan van hem was, bij hem in de dug-out. Je ziet gewoon al dat bijzonders aan hem. Iedere voetbalfan is van hem gaan houden."

Een mailtje van hoofdredacteur voetbalmagazine

Het overlijden van Diego Maradona noopte Ruud Doevendans uit Duiven woensdagavond zijn mailbox te openen. Doevendans is hoofdredacteur van het voetbalmagazine Tardelli en in het nieuwste nummer staat de redactie stil bij Maradona in de vorm van een brief aan de voetballer.

“Uiteraard konden wij niet weten welk lot Maradona tussentijds zou treffen. De magazines zijn inmiddels verstuurd en dus niet meer tegen te houden”, schrijft Doevendans aan de abonnees.

De ‘brief’ in het laatste nummer van Tardelli aan Pluisje is van de hand van redacteur Roberto Pennino. Doevendans: “Roberto schrijft aan het einde dat hij Maradona graag eens zou vragen hoe het is om Maradona te zijn, maar lang niet meer te kunnen wat je ooit hebt gekund. Die vraag kan helaas niet meer daadwerkelijk gesteld worden.”

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Doevendans:

Hoofdredacteur Tardelli over Maradona