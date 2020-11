Zoon rouwt om zijn doodgereden vader: 'Je moest me nog zoveel leren'

De 14-jarige zoon van de doodgereden Wijchenaar van 42 schrijft op Instagram een emotioneel betoog. "Mama is nog geen 40, ik ben nog geen 15, en m’n zusje is nog niet eens 12 en jij bent nu al weg… Waarom jij? Je moest me nog zoveel leren."

Het is duidelijk dat hij zijn vader mist. "Mama, Loïs en ik zijn sterk en komen hier samen doorheen, door zoveel verdriet en pijn. Jij blijft voor altijd mijn vader. Je was al trots, maar ik ga je een nog trotsere vader maken."

"Onvoorstelbaar verbijsterend en niet te bevatten", noemt burgemeester van Wijchen Marijke van Beek de fatale aanrijding waarbij de 42-jarige man dinsdagavond om het leven kwam.

Ze was in de buurt waar de man met zijn gezin woonde. De bewoners zijn verdrietig en aangeslagen, zegt Van Beek tegen verslaggever Karel de Jong van Omroep Gelderland. "Gelukkig vindt men steun bij elkaar. Er liggen ook bloemen en zo probeert men ermee om te gaan."

De tekst gaat onder het radiogesprek verder:

Burgemeester Wijchen over dodelijk ongeval

Zie ook: Aangehouden man om doodrijden Wijchenaar is 18-jarige man uit Woerden

Van Beek sprak ook met de ouders van de man. "Morgen ga ik naar de echtgenote om mijn medeleven namens het gemeentebestuur over te brengen." Hoe de man de dood kon vinden is iets voor de politie, zegt de eerste burger.

Man uit Woerden

Een 18-jarige automobilist uit Woerden is kort na de aanrijding op de Ververt aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De bestuurder ging ervandoor, maar een motoragent zag de man rijden in Beuningen, reed hem klem en arresteerde hem. Van Beek: "Ze hebben de dader gelukkig vrij snel kunnen oppakken."

Zie ook: Buurt geschokt na doodrijden Wijchenaar (42)

Het zou gaan om een pakketbezorger, die te hard gereden zou hebben. "Het zijn kleine smalle straatjes in de buurt, dat heb ik zelf waargenomen en je kúnt er gewoon niet hard rijden. De hele dag komt al de vraag op me af of er te hard gereden wordt. We hebben het nagekeken en op dit moment zijn er geen meldingen bij ons bekend."

Voor de eerste burger van Wijchen lijken enkele zaken duidelijk, namelijk dat de bestuurder 'te hard heeft gereden' en dat hij door de man die later de dood vond op zijn rijgedrag 'is aangesproken'. "Maar het verdere vervolg moeten we echt aan de politie overlaten."