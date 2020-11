Ton verkocht zijn bedrijf om uienbier te brouwen

Water voor het bier wordt gewonnen bij de boerderij, water dat uit een bron 43 meter diep uit de grond komt. Hij vertelt honderduit over zijn passie voor het gerstenat.

Vijf jaar geleden verkocht hij zijn bedrijf in de ICT, omdat hij het wel gezien had in die branche. De stress, de vele uren die niet even goed te besteden waren en zijn nieuwe uitdaging doen hem besluiten te stoppen. In die tijd was hij al hobbybrouwer en bezig om zo af en toe verhalen te vertellen over bier, ingrediënten te bestuderen en zelfstandig brouwen.

Als hij een deel van een boerderij, gelegen aan het Wijchense Ven kan huren, richt hij daar een proeverij en brouwerij in. Hij besluit te experimenteren met verschillende smaken en aroma's.

Uienextract

"Mijn compagnon en ik organiseerden verschillende proeverijen. Doordeweeks vroegen wij gezelschappen in diverse samenstelling om ons bier te proeven. Op die manier kunnen wij experimenteren met aparte smaken".

De meest opvallende smaak is toch wel het bier gemaakt uit uienextract. "Het zijn geen echte stukjes ui, het is extract dat we gedoseerd toegevoegd hebben".

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland Foto:

'Dit is prijswinnend bier in Amerika'

Het bier waarbij uienextract werd toegevoegd deed mee aan een wedstrijd in Amerika. Ze werden tweede. "Ik denk dat het goud had kunnen zijn als ik de prijs van 4 dollar had verlaagd naar 3 of 2,5 euro. Goud zal wel leuk zijn, dat is iets voor de toekomst misschien."

Voor wie wil experimenteren: de belangrijkste ingrediënten van het bier zijn bronwater, Barley malt, aroma's, hop, wheat malt, coriander, honing en ui.

Luister naar het gesprek op Radio Gelderland:

Wij zijn Gelderland: Ton brouwt uienbier

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.