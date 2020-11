Op zoek naar bosuilen op de Ginkel in Ede

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort van ons land. Toch hebben weinig mensen ooit een bosuil gezien. Bosuilen hebben al vroeg het voorjaar in hun bol. Vanaf december begint het voortplantingsseizoen en gaan de vogels luidruchtig naar elkaar roepen. Het perfecte moment om naar ze op zoek te gaan!

Waarom zie je zelden een bosuil?

Overdag roesten (rusten) bosuilen. Het liefst in een oude boom in het bos, op een boerenerf, in een stadspark of in een groene woonwijk. Ze zijn dan vaak veel minder goed te zien. Soms worden de uilen met veel herrie gestoord door andere vogels, zoals gaaien, mezen en andere kleine zangvogels. Let daarop, want die vogels leiden je naar de roestplek.

Op pad in het donker zijn bosuilen nachtdieren. Je zult ze dan niet zien, maar je kunt ze wel horen. De roep van het mannetje is het meest bekend; “hoe…hoe-hoe-hoe-hoeeee!”. Een vrouwtjes bosuil doet niet aan spookachtige kreten en laat een wat onopvallender “ke-wik” horen.

Bosuilen behoren tot de meest vroege broedvogels van Nederland. In december, januari en februari zijn ze volop actief én luidruchtig. Helaas is het verboden om na zonsondergang zelf een natuurgebied in te gaan. Maar Natuurcentrum Veluwe houdt in samenwerking met het Informatiecentrum Renkums Beekdal in de winter speciale bosuilenexcursies.

De bosuilenexcursie bestaat uit een lezing met aansluitend een wandeling over de Ginkelse heide en het aangrenzende bosgebied. Na afloop kun je napraten en opwarmen onder het genot van een kop erwtensoep met roggebrood en spek.

De excursies worden georganiseerd op 19 december 2020 en op 3, 9, 16 en 23 januari 2021.

De excursie start om 19:30 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelnemers worden verzocht een kwartier voor aanvang van de tocht aanwezig te zijn.

De kosten van de bosuilenexcursie, inclusief een kop erwtensoep met roggebrood en spek, bedragen € 12,50 p.p. Je kunt je nu al inschrijven op www.natuurcentrumveluwe.nl

Voor meer informatie zie www.natuurcentrumveluwe.nl of kijk op facebook bij @Natuurcentrumveluwe.

Startpunt is het Natuurcentrum Veluwe, gelegen aan de Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede (een zijweg van de N 224, provinciale weg Arnhem-Ede).

Voor deelname aan deze excursie is reserveren noodzakelijk. Dit kan via www.natuurcentrumveluwe.nl