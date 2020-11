Woest&Bijster is terug met Homo Naturalis

Woest&Bijster heeft in 2016 en 2018 naam gemaakt als evenement dat bezoekers, met behulp van kunstwerken en voorstellingen op locatie, op een andere manier naar het landschap van de Zuid-Veluwe laat kijken. Het landschap is zowel lieflijk als ruig en kan een heel scala aan emoties en stemmingen oproepen. Daarmee is het zeer geschikt als inspiratiebron voor kunstenaars.

Woest&Bijster: Het festival in 2021

Na het succes van voorgaande jaren vindt in 2021 de derde editie van site-specific artfestival Woest&Bijster plaats. Over een langere periode, in een groter gebied en met meer voorstellingen en kunstwerken. Gericht op een regionaal én landelijk publiek. In 2021 is er, verspreid over acht natuurgebieden in de gemeente Ede en Renkum, van 7 aug t/m 24 okt een beeldenroute. Het festival is van 16 t/m 24 oktober. Totaal werken hieraan 40 kunstenaars en theatermakers mee. Zie www.woestenbijster.nl voor meer informatie.

Woest&Bijster Tussentijds: Homo Naturalis

In 2020 organiseert ‘Woest&Bijster Tussentijds' een aantal experimenten: kleinschalige evenementen als opmaat naar 2021. In december is dat de voorstelling Homo Naturalis, een voorstelling bestaande uit live muziek en filmbeelden, gemaakt door Barend Hazeleger, Erik Woltmeijer en Remco de Kluizenaar. Zij onderzoeken hierin hun relatie met de natuur in tijden van corona. Beeld en live-muziek komen samen in een film van ongeveer 40 minuten op groot scherm.

Sfeerimpressie Homo Naturalis

De beelden van de voorstelling Homo Naturalis zijn vaak heel terloops gefilmd, alsof je zelf op zoek bent naar je plek in het landschap. Landschappen vol van spanning en stroom, stadsnatuur, zwemmen in een natuurplas als in vroeger tijden, een broedende duif gefilmd door een thuiswerker, passeren het scherm. Zoals bij films uit de jaren ’30 wordt de muziek live uitgevoerd, natuur- en omgevingsgeluid uit de filmopnamen zelf voegen zich daarbij. De muziek vertolkt de liefde voor de natuur, maar met een ondertoon van verloren onschuld. Overschrijden we de grenzen van die natuur? De componisten geven uiting aan dat onrustgevende gevoel. Het landschap ligt er onschuldig bij, de schaduw van een lopende mens valt er overheen. Wie is dat? Homo Naturalis?

Over de voorstelling

Datum: 12 december 2020. Er zijn drie tijdblokken: om 18.30 uur, 20.00 uur en 21.30 uur. De voorstelling vindt plaats in het Akoesticum in Ede, uiteraard geheel coronaproof georganiseerd. Op de website van het Akoesticum zijn tickets à 10 euro te koop: www.akoesticum.org/woestenbijster.

De makers

Barend Hazeleger is een Edese filmmaker die documentaires maakt over landbouw, landschap, natuur, kunst en wetenschap. Componist Erik Woltmeijer en klankkunstenaar Remco de Kluizenaar zijn internationaal bekend van theater- en kunstspektakels met de groep Waterlanders uit Wageningen.

10 korte films vooraf

In de tien weken voor de voorstelling laten de drie makers elke week één op zichzelf staande korte film zien op de site van Woest en Bijster, Ede TV, Akoesticum en hun eigen sites. Vaak met net nieuw gemaakte muziek en beelden.

Bekijk de uitzending van Mooi Zo! over het project Homo Naturalis

