Rekenkamercommissie Ede presenteert rapport integratie statushouders

De Rekenkamercommissie Ede presenteert op 3 december a.s. tijdens de Politieke Dag Ede (PDE) de uitkomsten van haar onderzoek naar de integratie van statushouders in de gemeente Ede. De huisvesting van de statushouders is volgens de commissie op orde, maar is de gemeente nog niet klaar voor de nieuwe inburgeringswet

De Rekenkamercommissie heeft afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de integratie van de statushouders in Ede. Hierbij stonden de thema’s huisvesting, arbeidsmarktparticipatie en taalonderwijs voor statushouders centraal, omdat deze zaken essentieel zijn voor een succesvolle integratie van de statushouder in de Nederlandse maatschappij. Tijdens de Politieke Dag Ede (PDE) van 3 december a.s. presenteert de commissie de uitkomsten van haar onderzoek aan de gemeenteraad van Ede.

Vooraf

De Nederlandse gemeenten zijn vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de huisvesting, de maatschappelijke begeleiding en de integratie van de statushouder in de Nederlandse samenleving. De statushouder is vanaf deze datum zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zijn taal- en inburgeringsonderwijs en het behalen van het inburgeringsexamen. Met de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 krijgen de gemeenten weer meer de regie over de integratie van de statushouders en zijn zij onder meer verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het aanbod van taalonderwijs in hun gemeente.

Conclusies

De Rekenkamercommissie oordeelt in haar onderzoeksrapport gematigd positief over het gemeentelijk beleid, en de uitvoering van dit beleid, voor de integratie van de Edese statushouders.

Volgens de commissie is het gemeentelijk huisvestingsbeleid voor de statushouders effectief, specifiek en meetbaar. Uit het onderzoek van de commissie blijkt namelijk dat de gemeente concrete prestatieafspraken maakt met Woonstede over de te huisvesten statushouders. Verder beoordeelt de commissie de uitvoering van dit beleid als effectief, omdat de gemeente hiermee voldoet aan de wettelijke taakstelling.

De commissie concludeert verder dat - hoewel de statushouders tevreden zijn over het ondersteuningsaanbod van Werkkracht - de uitvoering van het arbeidsmarktparticipatiebeleid op enkele punten beter kan. Zo blijkt o.a. uit het onderzoek dat de gemeente Ede, Werkkracht en Vluchtelingenwerk momenteel ieder afzonderlijk een intakegesprek met de statushouder voeren. Verder hebben de gemeente en haar samenwerkingspartners op dit moment geen zicht op de kwaliteit van de verschillende taalaanbieders en de taalontwikkeling van de statushouders. Daarom concludeert de commissie in haar rapport dat de gemeente nog niet volledig is voorbereid op de nieuwe inburgeringswet.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie beveelt in haar rapport aan het college van B en W onder meer aan om tijdig, dus ruim voor 1 januari 2022, een integraal beleidskader op te stellen, dat voldoet aan de nieuwe inburgeringswet. Daarnaast beveelt zij het college aan om de uitvoeringsorganisatie en de uitvoering van het arbeidsmarktparticipatiebeleid te verbeteren (denk hierbij onder meer aan het invoeren van een brede intake voor de statushouders).

Reactie college

Uit de bestuurlijke reactie van het college blijkt dat het de aanbevelingen van de commissie overneemt. Het college verwacht - in verband met de invoering van de nieuwe inburgeringswet - in februari of maart 2021 met een concreet stappenplan te komen.

Presentatie

De Rekenkamercommissie presenteert het rapport in een informatieve bijeenkomst van de PDE van 3 december 2020.

De presentatie aan de raadsleden vindt plaats via videoverbinding. Deze wordt ook live uitgezonden via https://ede.raadsinformatie.nl/live en via de regionale omroep XON.