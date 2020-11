Bedreigingen en eieren tegen de ruiten, jongeren terroriseren wijk

“Ouderen durven onderhand niet meer de straat op”, aldus een van de buurtbewoners. Zelf is ze niet bang aangelegd, maar ze erkent dat de angst er goed inzit in de wijk. Zij wordt aangevuld door een andere inwoner van Overstegen: “Een van mijn buren is doodsbang. Nadat hij met iemand van de gemeente praatte, is hij het mikpunt van bedreigingen geworden. Dat gaat van scheldpartijen tot eieren en ander eten tegen zijn ruiten.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Alles brokkelt een beetje af'

De overlast speelt zich voornamelijk af rondom het winkelcentrum en de basisschool, die midden in de wijk staat. Hier kan het volgens directeur Joost van Campen na schooltijd flink uit de hand kan lopen: “Om het voetbalveldje stond helemaal een hek, maar deze is gesloopt en in de bosjes gegooid. Uiteindelijk is het door de gemeente verwijderd, maar daardoor brokkelt alles een beetje af.”

Hoewel de school overdag geen last heeft van de jongeren, ziet ook Van Campen de problemen toenemen. “Het speelt al jaren, maar het is de laatste maanden erger geworden. Dat gaat van vandalisme en enorme rotzooi tot jongeren die op het dak klimmen”, zegt hij ernstig.

Volgens de directeur geeft het zijn personeel een onveilig gevoel om in het donker langs een grote groep jongeren te lopen. De school heeft daarom enkele aanpassingen gedaan om het personeel tegemoet te komen. De directeur hoopt dat de overlast snel afneemt.

'Wij doen niets’

Bij enkele fitnesstoestellen, die vlak bij de school staan, trof Omroep Gelderland enkele jongeren van rond de veertien jaar oud. Zij zeggen niets te maken hebben met de overlast in Overstegen. Eén van hen wil anoniem benadrukken dat buurtbewoners nergens bang voor hoeven te zijn.

“Als ze nou gewoon durven te komen en vragen of wij dat doen, dan zeggen we eerlijk dat wij dat niet zijn.” De jongere ontkent niet dat er overlast is, maar volgens hem heeft ‘zijn’ groep hier niets mee te maken.

Praten niet altijd nuttig

De politie weet om welke jongeren het gaat en werkt samen met de gemeente en jongerenwerkers aan een oplossing. Zowel buurtbewoners als de medewerkers van de basisschool proberen met enkele jongeren in gesprek te blijven, al heeft dit volgens een wijkbewoner lang niet altijd nut. “Er zijn jongeren, die doen het echt wel, maar je hebt ze er ook bij die niets zeggen. Zij kijken je aan en denken bij hun eigen: ‘ach, val dood’. Dan kijk je wel uit.”