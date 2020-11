Actiegroep houdt verzet tegen grote windmolens langs A73 vol

Voor Zon

De gemeente Beuningen wil energieneutraal worden, en om dat voor elkaar te krijgen zouden de windmolens langs de A73 nodig zijn. Volgens Wouters zijn er echter betere alternatieven, zo vertelde hij op RN7 radio: “Zo heeft Stichting Tegenwind een energie coöperatie opgericht om mee te werken aan het oprichten van zonneparken”. Volgens Wouters is er onder inwoners veel minder weerstand tegen zonneparken dan tegen de hoge windturbines.

Grootte en plaats

Zo maken de bewoners van De Heuve zich zorgen over de verwachte geluidsoverlast en slagschaduw die de turbines op zullen gaan veroorzaken. Het is niet zo dat Stichting Tegenwind windenergie helemaal afwijst. Het gaat ze om de locatie en de grootte van de turbines, vertelt Wouters: ‘’Zo leveren de windmolens meer op als ze op de Noordzee staan dan op het land. Maar ook wordt er niet gekeken door de gemeente naar andere locaties die wellicht beter zijn, of wat kleinere windmolens.” In de huidige plannen verrijzen de windmolens straks vlakbij de Beuningse wijk De Heuve.

Gebroken belofte

De gemeente hield informatieavonden voor bewoners over de windmolens. Volgens Wouters is toen toegezegd dat de locatie waarop de molens nu zijn gepland niet geschikt zijn. “Maar omdat er in het westelijke gedeelte van de gemeente nu bijna geen boeren meer zijn die willen meewerken met het plaatsen van de molens, zie je dat ze opschuiven naar het oosten, en nu dus heel dicht tegen De Heuve.” Wouters heeft geen goed woord over voor het breken van die toezegging door de gemeente: “Over een onbehoorlijke overheid gesproken.”