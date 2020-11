Extra inzet voor Edese jongeren

Een fijne kerstvakantie

“Hoewel de coronacrisis voor ons allen zwaar is, zien we bij jongeren dat de beperkende maatregelen een grote impact hebben op hun dagelijks leven. Sportactiviteiten vallen weg, samenkomen met vrienden kan slechts in beperkte mate. Ook zien we dat jongerenwerkers de jongeren bereiken. De activiteiten die zij organiseren worden als positief ervaren door jongeren“, zo vertelt wethouder Leon Meijer. Het is belangrijk dat we deze activiteiten blijven organiseren en waar nodig meer doen. Ook met de kerstvakantie in het vooruitzicht. Meijer: “Op die manier is er een positieve tijdsbesteding beschikbaar en dragen we, ondanks corona, zo veel mogelijk bij aan een fijne kerstvakantie voor de Edese jongeren.”

Goede zet

Jongerenwerker Rowin de Zwart van Malkander is erg blij met deze keuze en geeft aan dat het extra geld goed gebruikt kan worden. “Als jongerenwerkers merken wij dat jongeren zich vervelen. We krijgen veel vragen binnen van jongeren wat ze kunnen doen.” De afgelopen periode is er door uitvoerende jongerenwerkorganisaties daarom hard gewerkt aan uitbreiding van het jongerenwerk. Zo zijn de afgelopen zomer- en herfstvakantie extra activiteiten opgezet, zoals een FIFA-toernooi en een step- en skateclinic. Rowin is blij dat er voor de komende periode extra geld vrijkomt voor jongerenwerk: “Hiermee kunnen wij ons nog meer en beter inzetten voor de Edese jongeren in deze moeilijke tijd.”