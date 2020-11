Denkt u mee over de toekomst van Ede?

Over twintig jaar ziet de wereld er weer anders uit dan nu. Maar hoe precies is natuurlijk helemaal de vraag. Op initiatief van burgemeester René Verhulst worden inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties komende periode gevraagd om mee te denken hoe men in 2040 verwacht te wonen, werken en recreëren in gemeente Ede. Heeft u een duidelijk beeld van hoe Ede er in 2040 zal uitzien? En schrijft u graag verhalen of kunt u goed vertellen? Doe dan mee aan Ede2040.

Burgemeester René Verhulst: “Niets is zo moeilijk als het voorspellen van de toekomst. We weten alleen zeker dat de wereld er in 2040 weer heel anders uitziet dan vandaag. Kijk maar naar het verleden: in 1980 zagen maar weinig mensen de opkomst van internet. En minder lang geleden: in 2019 konden we ons niet voorstellen dat het coronavirus zulke grote gevolgen voor ons leven heeft.”

Wij kijken ook graag vooruit. Vaak doen we dat voor een periode van vier jaar. Twintig jaar vooruit kijken is iets heel anders. Hoe willen we over één generatie wonen, werken en recreëren in gemeente Ede? Wat vinden we belangrijk? Hoe gaan we straks met elkaar om? Hoe wonen en leven mensen in 2040?

Om ons te kunnen voorbereiden op de toekomst zijn we gestart met een vrijblijvende toekomstverkenning. We stellen hierin bijvoorbeeld vragen als: Waar halen inwoners van Ede in 2040 hun voeding vandaan? Groeien aardappels boven of onder de grond? Zijn er nog fysieke winkels? Hoe gaan we in er in Ede voor zorgen dat iedereen een geschikt huis kan vinden? Alle leuke, slimme en creatieve ideeën en visies zijn welkom.

Onderwerpen

Inhoudelijke onderwerpen die naast voeding en onderwijs aan bod komen zijn onder meer wonen en woningmarkt, sport, cultuur, economie, veiligheid, mobiliteit, station Ede-Wageningen, landbouw, World Food Center, duurzaamheid en natuur. De eerste verhalen over onderwijs en voeding zijn gereed en worden alvast gepubliceerd op de website van de gemeente Ede en binnenkort ook in de krant.

Uitnodiging om mee te denken voor een Verhalenbundel

We nodigen inwoners, ondernemers en organisaties uit om met ons mee te denken. Van alle ideeën maken we in 2021 een verhalenbundel. Daarin komen de verhalen van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers over hoe zij de toekomst van gemeente Ede zien. In een reeks gesprekken worden de grote vraagstukken benoemd. Deze zijn bedoeld om te inspireren en het gesprek te starten over de toekomst. Deze verhalen zullen daarnaast verwerkt worden in de nog op te stellen omgevingsvisie.

Heeft u een goed idee over de toekomst van Ede? Zou u daarover in gesprek willen? Of schrijft u liever zelf een goed verhaal? We roepen u op om uzelf of anderen voor te dragen. Stuur een e-mail naar info@ede.nl met Ede2040 in het onderwerp. Vermeld daarin ook het onderwerp. Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2021.