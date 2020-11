Terug naar 1968: gastarbeiders en gangsters in Gameren

Het Gulden Schot is een nog altijd bestaande vereniging die eerder oefende in een kelder onder de plaatselijke voetbalkantine. Hier presenteren zich een handjevol leden voor de film en richten de wapens op een kleine schietschijf. Er zit in ieder geval één beginneling bij die vergeet het pistool te ontgrendelen. Hij krijgt hulp van een ervaren Gulden Schotter met hoedje.

Maandag was- en vlagdag

De opnames zijn waarschijnlijk op een maandag gemaakt, getuige de vele was aan de lijn. Aan een aantal huizen hangt de Nederlandse vlag met oranje wimpel. Ter gelegenheid van een koninklijke verjaardag of de geboorte van een nieuw lid van het koningshuis, óf misschien zelfs op speciaal verzoek van de filmploeg.

Gameren in de Bommelerwaard is in de jaren zestig een agrarische gemeenschap, waar je boer of tuinder bent, in de steenfabriek werkt of de bus pakt naar Rotterdam of Delft om in de haven of de slaoliefabriek aan de slag te gaan. De aardbei is een beetje de kurk waarop de regionale economie drijft. Vaak nog gekweekt op 'de koude grond', maar ook de kassenteelt komt in deze periode opzetten.

De RUGA-fabriek waar Casalo werkte was een van de drie baksteenbakkers van de firma De Ruiterwaard, met verder vestigingen in Tricht en Herwijnen. Er werkten mensen uit het dorp en uit omliggende plaatsen. In 1982 sloot de steenfabriek.

Zwaaien naar een ziek klasgenootje! (still uit de film). Foto: Omroep Geldereland

Met de hele school op ziekenbezoek

Fraai is ook om te zien dat bijna alle kinderen van de kleuterschool op bezoek gaan bij een zieke klasgenoot. Alleen de juf mag naar binnen met een fruitmand en alle kleuters verdringen zich voor het raam om naar het zieke jochie te zwaaien. Ongetwijfeld is het ventje daardoor sneller opgeknapt.

Een heel bijzonder stel in Gameren was echtpaar Van Maren: oud-melkboer Jan 'de Poes' en zijn vrouw Henke 'de Kat'. In de film zijn ze kort, maar vrolijk dansend te zien voor de deur van hun woning. Zijn opvolgers zijn ook te zien, de één levert melk in flessen en de ander is een dame die verse zuivel tapt uit een aangepaste melkbus in haar kar.

Verse melk uit de bus in het kannetje (still uit de film). Foto: Omroep Gelderland

Het Gamerense verenigingsleven presenteert zich die dag natuurlijk nadrukkelijk voor de camera. De gemengde zangvereniging Marijke, voetbalclub GVV'63 die dat jaar een eerste lustrum viert, wandelclub De Waalkanters, de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, muziekvereniging Prinses Juliana (die een jaar later zou samengaan met Concordia uit Nederhemert) en natuurlijk de met hengels uitgeruste visclub.

Ons Dorp is te zien van 22 oktober tot en met 10 december met acht nieuwe afleveringen. Op donderdagen vanaf 17.20 uur en vanaf nu ook in onderstaande video.