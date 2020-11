FvD'er Rotmans is duidelijk over politieke soap: 'Ja, het is schadelijk'

"Ja, het is schadelijk wat er nu gebeurt", erkent Arnhemmer Tom Rotmans, die we kennen als presentator van het Forum voor Democratie-journaal, over de interne strubbelingen binnen zijn partij. "Maar we doen er alles aan om het weer zo snel mogelijk op de rit te krijgen en daar heb ik vertrouwen in", klinkt hij hoopvol.

We hebben het interview nog niet afgerond of Thierry Baudet kondigt aan dat hij toch weer partijleider wil zijn, in wat inmiddels een politieke soap genoemd mag worden. Eerder deze week wilde hij geen lijsttrekker meer zijn en zou hij opstappen als voorzitter. Baudet zou daarmee zijn verantwoordelijkheid hebben willen nemen voor het vermeende antisemitisch en homofoob app-verkeer binnen de jongerentak.

'Ordinaire coup'

Baudet wil een verkiezing over het leiderschap binnen de partij. Maar daar gaat hij niet over, zegt het bestuur. Een meerderheid zou hem er bovendien uit hebben gezet. Maar Baudet is niet van plan op te stappen en spreekt tegenover de NOS van 'een ordinaire coup'. De chaos lijkt compleet.

Rotmans benadrukt dat de leden wat hem betreft nu aan zet zijn. "Zij en de partij als geheel zijn groter dan welk individu dan ook." Hij roept zijn partijgenoten op om te stoppen met lekken naar de pers en hier gezamenlijk sterker uit te komen.

'Groeistuipen onvermijdelijk'

'Lijst Pim Fortuyn-toestanden' moet je proberen te voorkomen, stelt Rotmans. "Helaas lukt dat niet altijd. Maar ik denk dat de realiteit is dat als een partij snel groter wordt, dit soort groeistuipen onvermijdelijk zijn."

Waar het gaat om de veelbesproken appjes binnen de jongerenafdeling zijn het volgens Rotmans 'een paar personen die zeer kwalijke berichten hebben gestuurd en foto's rond laten gaan'. "Maar ik wil daarmee niet de hele jongerengroep wegzetten. Daar zitten er duizenden bij die wel van goede wil zijn. Neemt niet weg dat je de slechte elementen, onder wie mensen die dit soort dingen sturen, aan moet pakken."

'Extremisme uitbannen'

Wat Rotmans betreft was het beter geweest het onderzoek, dat volgens hem gaande is, af te wachten. "We moeten wel eerst precies weten wat er is gebeurd, om dat soort dingen in de toekomst te voorkomen." Maar gebleken is volgens hem al wel dat een fractiemedewerker allerlei 'extremistische uitlatingen' heeft gedaan. "Daar moet je natuurlijk keihard tegen optreden. Zo iemand hoort niet in de fractie thuis. Het is helder dat daar consequenties aan verbonden moeten worden. Extremisme willen we niet. We staan ervoor om dat uit te bannen."

Er zijn dus fouten gemaakt, ziet Rotmans. "Maar het is aan ons om dat weer te reinigen en op te lossen."

Rotmans meent dat er voldoende mensen met goede kwaliteiten in de partij zitten. "Dus we kunnen doorgaan en dat zijn we ook verplicht naar onze achterban. Heel veel mensen zijn het kartel zat, willen strengere immigratie en minder EU. Die onderwerpen verdwijnen niet van de agenda."

Hij hoopt dat de kemphanen die nu met elkaar over de grond rollen 'toch weer met elkaar om tafel gaan om tot een goed vervolg te komen'. Wat er nodig is voor minder strijd binnen de partij? "Intern niet de rotte appels op functies neerzetten, zaken binnenskamers bespreken, geen gelek naar de pers en geen dubieuze termen in toespraken."

'Open voor plek op kieslijst'

Als 'lid van het eerste uur' werd Rotmans gevraagd het FvD-journaal te gaan presenteren. "Om Baudet wat de ontlasten. Dat heb ik met veel enthousiasme aangepakt. Gemiddeld kijken er toch 30.000 tot 100.000 mensen naar, dus we hebben een enorm bereik." En mocht hij gevraagd worden voor een mooie plek op de uiteindelijke kieslijst van zijn partij, dan zou Rotmans daar geen nee tegen zeggen. "Dat is aan het bestuur en de leden, maar ik sta ervoor open."

