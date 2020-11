Humoristische menukaart na vuurwerkoverlast op Geitenkamp

Sasheen schrok wel even van de vuurwerkoverlast. "Het was heel heftig. Ik heb zelfs een keer de zaak eerder moeten sluiten en de klanten bleven door de overlast weg." Toch laat ze zich niet afschrikken door de situatie in de wijk. "Ik hou altijd van humor", vertelt ze. Daarom heeft ze het vuurwerk als thema gebruikt op haar menukaarten.

Menukaart van Indische toko op de Geitenkamp Foto: Scala Koffiesalon Arnhem

Met teksten als "de klapperrrr van de week en "we knallen de menukaart er gewoon weer in deze week" hangen de grote krijtborden in haar zaak. Klanten reageren volgens haar enthousiast op haar actie. "Ze vinden het geweldig. Ik doe er niemand pijn mee en het past wel bij de Arnhemse mentaliteit."

Door de coronacrisis kan Sasheen alleen afhaalmaaltijden maken. Toch probeert ze positief te blijven. Naast een beetje humor in de zaak, is zij met een andere zaak op de Geitenkamp een actie voor de voedselbank gestart. "Er zijn zo'n 60 gezinnen op de Geitenkamp afhankelijk van de voedselbank." Klanten en sponsoren kunnen 10 euro doneren en ze hoopt zoveel mogelijk gezinnen een voucher te kunnen geven om een maaltijd te kopen, zoals nasi goreng of een stamppot.

Menukaart van Indische toko op de Geitenkamp Foto: Omroep Gelderland