Longen herstellen goed na coronabesmetting

Longproblemen is een van de kenmerken van het coronavirus. Maar er is goed nieuws. De longen herstellen na het virus meestal goed, zo heeft het Radboudumc onderzocht.

In het onderzoek zijn 124 patiënten na drie maanden teruggezien nadat zij besmet waren met het coronavirus. Zij werden onderworpen aan een CT-scan en een longfunctietest. En uit die testen bleek dat het longweefsel van de ex-patiënten inmiddels goed aan het herstellen is. Kleine schade, restschade genoemd, is vaak nog wel te zien bij patiënten die op de ic hebben gelegen. Opvallend is dat patiënten die op de ic hebben gelegen beter herstellen, dan de patiënten die via de huisarts op een nazorgpoli zijn geweest.

De meest voorkomende klachten na drie maanden zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Dat beeld kent longarts Bram van den Borst. "Het patroon dat we zien bij deze patiënten kent gelijkenissen met het herstel na een zware longontsteking of het ziektebeeld ARDS waarbij zich vocht in de longen ophoopt. Bij deze aandoeningen duurt het herstel over het algemeen ook lang. Dat we nu zien dat de longen na COVID-19 deze mate van herstel tonen, is bemoedigend.”