Leraar en voetbaltrainer verdacht van downloaden kinderporno

Een Eibergse onderwijzer van de St. Willibrordusschool in Groenlo wordt verdacht van het downloaden van kinderporno. De man is ook ook jeugdleider is bij voetbalvereniging FC Eibergen.

De politie heeft zijn telefoon en computer in beslag genomen. "De inbeslagname maakt deel uit van een lopend, strafrechtelijk onderzoek", zegt een politiewoordvoerder. "In het belang van dit onderzoek kunnen wij hier verder nog geen mededelingen over doen."

Het is dus de vraag hoe de politie op het spoor van de verdachte is gekomen. Na een tip? Is er aangifte gedaan? Of door een eigen onderzoek? De politie wil er vooralsnog geen antwoord op geven. Ook niet of de man in hechtenis verblijft en zo ja, hoe lang hij nog blijft zitten.

Op non-actief

De man is door zijn werkgever op non-actief gezet. Hij werkt al jarenlang op de basisschool in Groenlo, waar hij groep 8 onder zijn hoede had. Hij verzorgde sportdagen, schoolkampen en musicals. Hij droeg als coördinator zorg voor de ict en ontwikkelde het rekenverbeterplan 2017-2018. Iedereen op school liep met hem weg en hij lag goed bij de ouders, zo weet een betrokkene te vertellen.

Ook bij FC Eibergen is het nieuws ingeslagen als een bom en had niemand zoiets zien aankomen. De verdachte was zeer actief bij de jeugd als trainer en leider. Zo plaatste hij na wedstrijden een verslag op de website van de club. Hij werd binnen alle geledingen van FC Eibergen gewaardeerd.

De ouders en verzorgers van zowel de leerlingen van school als de leden van de voetbalclub zijn op de hoogte gebracht. De afbeeldingen van de verdachte, zijn op de site van zowel school als club verwijderd.