Syntus wordt RRReis: nieuwe dienstregeling per 13 december

Er komen twee nieuwe abonnementen: RRReis Altijd Vrij en RRReis Traject Vrij.

In de hele RRReis-regio zijn de kaartsoorten en tarieven voor alle bussen gelijk. Dus bij buurtRRReis, comfortRRReis en reserveerRRReis. Dat maakt reizen extra makkelijk. BuurtRRReis heeft dus geen eigen kaartsoorten meer. Heb je nog een buurtbuskaart van Syntus Gelderland of Syntus Overijssel? Deze is nog tot 1 januari 2022 geldig. In de bus van reserveerRRReis wordt alleen de RITkaart verkocht, de andere kaartsoorten zijn hier wel geldig.

Alle acties van RRReis en Ervaar het OV zijn vanaf 13 december 2020 geldig bij alle RRReis-bussen, dus ook bij buurtRRReis, comfortRRReis en reserveerRRReis.

Het 65PLUSkaartje voor senioren is straks niet meer te koop bij RRReis.

Meer informatie over de vervoerbewijzen leest u hier.

Wijzigingen regio Ede: Welke buslijnen rijden er vanaf 13 december 2020 in de regio Ede?

Ede Stad

Lijn 1 Station - Veldhuizen - Station verandert niet.

Lijn 2 Station - Veldhuizen - Station verandert niet.

Lijn 5 Station - De Klomp verandert niet.

Lijn 6 Station - Gelderhorst. De ritten van 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 uur en alle ritten op zondag zijn onderdeel van reserveerRRReis. Op deze momenten zijn er een stuk minder reizigers die met de bus reizen. Een rit moet vooraf gereserveerd worden.

Ede Streek

Lijn 83 De Klomp - Veenendaal verandert niet.

Lijn 85 Ede - Veenendaal verandert niet.

Lijn 105 Barneveld - Arnhem. Buslijn 105 rijdt voortaan van maandag tot en met zaterdag overdag ieder half uur. Hierdoor krijgen reizigers meer duidelijkheid en meer reismogelijkheden. Tussen Barneveld en Arnhem stopt de bus bij minder haltes. Hierdoor sluit de bus in Barneveld voortaan goed aan op de trein naar Amersfoort. Ook zorgt de snellere route ervoor dat reizigers sneller en soms ook goedkoper op hun bestemming zijn. Reizigers die met buslijn 107 vanuit Harskamp reizen, stappen voortaan in Wekerom over op buslijn 105 naar Arnhem. Reizigers die met buslijn 104 vanuit Kootwijkerbroek reizen, stappen voortaan in Barneveld over op buslijn 105 naar Arnhem.

Lijn 107 Ede - Putten. De eerste rit van Wittenberg naar Putten om 6.00 uur vervalt. Om 14.49 uur rijdt er van Ede naar Putten een extra rit. ’s Avonds na 20.00 uur is buslijn 107 onderdeel van reserveerRRReis. Op deze momenten zijn er een stuk minder reizigers. Een rit moet vooraf gereserveerd worden.

Lijn 108 Ede - Apeldoorn. Lijn 108 rijdt voortaan van maandag tot en met zondag overdag ieder halfuur. Hierdoor hebben reizigers meer duidelijkheid over de rijtijden en meer reismogelijkheden.

Buslijn 108 sluit aan op de treinen in Ede en Apeldoorn en op buslijn 106 naar Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller Müller Museum.

Universiteit Wageningen

Lijn C3 Ede - Wageningen is een nieuwe buslijn die rijdt tussen station Ede-Wageningen en de universiteit Wageningen. Buslijn C3 is een comfortRRReis buslijn en vervangt de oude buslijnen 84 en 88. Buslijn C3 rijdt de hele dag door van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Tussen 07.30 en 19.00 uur rijdt de bus om de vijf minuten. Op de late avond, zaterdag en zondagochtend rijdt de bus ieder kwartier. Buslijn C3 rijdt voortaan door tot de laatste trein aankomt op station Ede-Wageningen (01.23 uur). In de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag rijd buslijn C3 nachtritten (02.23 uur). Deze ritten sluiten aan op nachttreinen van de NS die vertrekken vanaf station Ede-Wageningen. Voordelen voor de reizigers van deze nieuwe buslijn zijn veel reismogelijkheden, korte wachttijden, een grote kans op een zitplaats en een goede verbinding met de trein.

Lijn 86 Ede - Wageningen. De route van buslijn 86 blijf gelijk. Van maandag tot en met zaterdag rijdt de bus ieder kwartier. Hierdoor hebben reizigers voortaan op elke intercity op station EdeWageningen, zowel richting Arnhem als richting Utrecht, aansluiting.

Lijn 89 De Klomp - WUR is een nieuwe buslijn die rijdt tussen station De Klomp in Veenendaal en de universiteit Wageningen. Hierdoor reizen reizigers uit Leusden, Renswoude en Scherpenzeel voortaan gemakkelijker en sneller naar de universiteit. De buslijn sluit aan op buslijn 80 (Amersfoort - Veenendaal station de Klomp) van Syntus Utrecht en rijdt van maandag tot en met vrijdag ieder halfuur.

Scholierenlijnen

Lijn 651 Ede - Apeldoorn Erasmusstraat

Lijn 653 Renkum - Apeldoorn SG J Fruytier

De scholierenlijnen veranderen niet