Studentenvakbonden: schrap dit jaar al het bindend studieadvies

Het bindend studieadvies moet al dit jaar worden afgeschaft. Dat schrijven acht studentenvakbonden uit het hele land in een brandbrief naar de colleges van bestuur van hun universiteiten. De Nijmeegse studentenvakbond AKKU is één van de briefschrijvers.

Drukmiddel

Bij een bindend studieadvies moeten studenten in hun eerste jaar een bepaald aantal studiepunten halen om door te mogen studeren aan dezelfde opleiding. “Het is een extra drukmiddel die eerstejaars studenten tijdens de coronacrisis kunnen missen als kiespijn.” Geeft Lyle Muns, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, aan. “Met het initiatief van de brandbrief vragen we begrip van de universiteiten voor de moeilijke situatie waar de eerstejaars studenten zich nu in bevinden.”

Extra zuur

Voor hogescholen werd het bindend studieadvies vorig jaar al afgeschaft. Voor universiteiten geldt het wel nog steeds. De Landelijke Studentenvakbond vindt het ‘extra zuur’ dat het bindend studieadvies wel bij universiteiten opgelegd wordt. Muns: “Toen de coronacrisis uitbrak, was het collegejaar al vergevorderd. Eerstejaars hadden toen tenminste nog een groot deel van het collegejaar normale lessen gekregen. Dit jaar is de situatie heel anders. Daarom is er dit collegejaar nog meer aanleiding om het bindend studieadvies te schrappen dan vorig jaar.”

Abnormale omstandigheden

In de brandbrief wordt onder andere het studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit benoemd. Vrijwel alle lessen worden online gegeven en daarom hebben veel studenten last van concentratie- en motovatieproblemen. De studentenbonden hopen door het sturen van de brief gehoord te worden en begrip te krijgen. “Je kunt onder deze abnormale omstandigheden niet vragen van eerstejaars studenten dat ze op een normale manier studeren en netjes alle studiepunten halen,” aldus Muns.