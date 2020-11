Dodelijke klappen: familie Andres Rodriguez opgelucht na uitspraak hoger beroep

De Zutphenaar ging in hoger beroep tegen de straf die de Rechtbank Zutphen hem twee jaar geleden oplegde, omdat Rodriguez hem naar eigen zeggen bedreigde met een mes. De klappen gaf hij om zichzelf te verdedigen, stelde hij twee weken geleden bij het hof.

Mes is nooit gevonden

Het mes is echter nog steeds zoek en getuigen verklaren wisselend over wat ze in de bewuste nacht hebben gezien. Van noodweer is volgens het hof daarom geen sprake. "Verdachte was dan wel niet uit op de dood, hij is daarvoor wel verantwoordelijk." Daarnaast weegt het hof bij de strafmaat mee dat er door de mishandeling gevoelens van onrust en onveiligheid zijn ontstaan in Warnsveld.

Hoewel het hof een gevangenisstraf oplegt, hoeft de Zutphenaar niet terug naar een cel. Hij verblijft momenteel in een Forensische Psychiatrische Kliniek (FBK), onder andere voor zijn verslavingsproblemen. Op z'n vroegst kan hij binnen een jaar buiten de muren van een instelling komen, maar ook dan moet de 37-jarige aan strenge voorwaarden voldoen.

Familie

De familie van Andres Rodriguez reageert opgelucht op de uitspraak. "We zijn opgelucht dat er gerechtigheid is. We kunnen de draad nu weer oppakken", aldus moeder Andre Clase Penã en pleegvader Hans Burgers. Drie jaar lang houdt de zaak hen al bezig. "Het laat je niet los, je wordt er telkens mee geconfronteerd. We verlangen naar rust."

Hoewel de uitspraak moeder Andre Clase Penã emotioneert, probeert ze deze dagen ook haar zinnen te verzetten. Na het overlijden van haar zoon richtte ze een foundation op, waar ze momenteel veel mee bezig is. "Met de Andres Rodriguez Clase Foundation zamelen we goederen in voor arme kinderen uit het geboortedorp van Andres, in de Dominicaanse Republiek." Diverse vrachten met speelgoed, kleding en schoolspullen zijn al verscheept. "Het helpt voor de verwerking."

