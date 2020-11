Aardgasvrij wonen in Nunspeet: wat zijn de mogelijkheden?

Daarom zullen er in de gemeente Nunspeet ongeveer 300 woningen per jaar aardgasvrij gemaakt worden, om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Welke alternatieven voor aardgas zijn er eigenlijk allemaal?

Elektrische oplossingen

De meest gebruikte manier om het huis zonder aardgas te verwarmen is met behulp van elektriciteit. De meest bekende variant is de warmtepomp. Dit apparaat wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Vervolgens wordt deze warmte omgezet in bruikbare energie om het huis te verwarmen. Woningeigenaren die investeren in een warmtepomp, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de overheid. Daarnaast kunnen mensen ook kiezen voor infraroodpanelen. Dat zijn elektrische panelen die aan de wand of het plafond hangen en stralingswarmte afgeven. Infraroodpanelen en warmtepompen gebruiken wel veel stroom. Het is dus verstandig om door middel van energie vergelijken te controleren welke energieleverancier het goedkoopste is. Het is daarbij belangrijk dat er dan wordt gekozen voor een energieleverancier van groene stroom. Het is natuurlijk ook mogelijk om de infraroodpanelen te combineren met zonnepanelen. Ook voor het koken is er een elektrische variant beschikbaar: namelijk koken op inductie. Hiermee wordt het eten verwarmd via een inductiekookplaat.

Zonneboiler

Een zonneboiler is een duurzaam alternatief om het warme water in de woning te verwarmen. De zonneboiler verwarmt water met behulp van zonlicht. Hierdoor bespaart men ongeveer 50 procent op het energieverbruik onder de douche en in de keuken. Het is wel belangrijk om te weten dat een zonneboiler in de winter niet volledig zijn werk kan doen. In deze periode kan een warmtepomp het werk overnemen. Particulieren kunnen subsidie krijgen als zij een zonneboiler kopen. De tegemoetkoming ligt ongeveer tussen de 750 en 2000 euro.

Pelletkachel

Een pelletkachel is een moderne, duurzame variant van de houtkachel. Dit type kachel verbrandt houtpellets in plaats van houtblokken. De pellets bestaan uit resthout en zaagsel dat door een pelletmolen is samengeperst. De CO2-uitstoot van een pelletkachel is ongeveer tien keer minder dan bij een centrale verwarming. Er zijn twee verschillende pelletkachels op de markt; pelletkachels die één ruimte verwarmen en pelletkachel-cv’s. Een pelletkachel-cv kan meerdere ruimtes in een woning verwarmen.

Warmtenet

Het centrum van Nunspeet zal waarschijnlijk aardgasvrij gemaakt worden door middel van een warmtenet. Datzelfde geldt voor de helft van Nederland. Een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, is een netwerk van ondergrondse leidingen waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte wordt gebruikt voor het opwarmen van het water en de verwarming. De warmte kan uit verschillende bronnen komen, zoals biomassa, geothermie en restwarmte.