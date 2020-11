Gemeente Tiel sluit convenant met arbeidsbureaus

TIEL -

De gemeente Tiel wil meer zicht krijgen op hoeveel arbeidsmigranten er in Tiel wonen. Daarom is er een convenant in het leven geroepen waarin men via uitzendbureaus afspraken maakt over het doorgeven van nieuwe of tijdelijke inwoners in Tiel. Nu is het al zo dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland blijven zich verplicht moeten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat circa 50% dit op dit moment ook daadwerkelijk doet en 50% dus niet. Met dit convenant krijgt de gemeente meer inzicht in het aantal buitenlandse werknemers dat in Tiel woont.