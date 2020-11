Kookwedstrijd XON biedt lokale horeca extra support

In het kader van #SupportYourLocalsEde zendt XON de komende weken een speciaal kookprogramma uit. In deze serie koken chefs van restaurants uit de gemeente Ede hun favoriete gerecht. Deze gerechten worden - geheel coronaproof - beoordeeld door een jury van twee lokale fijnproevers. De eerste aflevering is deze week te zien op XON en online te bekijken.

De horecasector is zwaar geraakt door de coronacrisis en is voor inkomsten nu grotendeels afhankelijk van afhaal- en bezorgmaaltijden. Om lokale winkeliers en horeca-ondernemers te ondersteunen, is het initiatief #SupportYourLocalsEde onlangs opnieuw ingezet door Gemeente Ede en Ede Marketing. Via de website bezoek-ede.nl/support-your-locals zijn ook dit keer allerlei creatieve, mooie en lekkere initiatieven van lokale ondernemers te vinden.

Vanuit dat initiatief is de samenwerking met XON opgezocht. In tenminste zes uitzendingen gaan lokale chefs uit verschillende dorpen een wedstrijd aan waarin zij koken met streekproducten. De serie is twaalf keer per dag te zien op XON en zal in ieder geval tot eind 2020 geproduceerd worden.

Zelf kennismaken met de gerechten van de chefs? Dat kan ook, want deze gerechten zijn terug te vinden op de afhaalmenu’s van de deelnemende horeca-ondernemers. Meer informatie is te vinden via www.xon.nu en bezoek-ede.nl/support-your-locals.