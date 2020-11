Doetinchemse trainer runt voetbalschool

“Ik heb al een jongen getraind van NEC Nijmegen en kreeg de vraag uit Enschede of ik daar wil komen trainen”, aldus de 21-jarige Ozerdogan. “Het doel is dat spelers plezier maken. Ik werk in kleine groepen, waardoor je veel één op één advies krijgt en veel persoonlijke dingetjes leert over voetbal.” Iets dat je volgens de voetbaltrainer niet hebt in Doetinchem en omstreken. De focus bij de trainingen ligt op technische vaardigheden en het verbeteren van de conditie, zo zegt Ozerdogan. Hierdoor pikken de spelertjes weer andere dingen op dan bij de normale groepstrainingen bij hun club.



Majd Aljaafar is één van deze spelers. Zelf voetbalt hij bij de onder 13-pupillen van DZC’68 in Doetinchem. Hij steekt veel op van de privétrainingen en heeft een duidelijk doel voor ogen. “Mijn techniek en mijn conditie gaan veel beter. Ik wil gewoon profvoetballer worden later”, zegt het voetballertje. Ook Ozerdogan is ambitieus en wil doorgroeien als trainer: “Ik begin volgende week met de cursus UEFA C Youth, welke tien maanden duurt. Ik wil daarna stap voor stap hogerop als trainer.”





