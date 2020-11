Aangehouden man om doodrijden Wijchenaar is 18-jarige man uit Woerden

De automobilist die dinsdagavond is aangehouden omdat hij een 42-jarige man uit Wijchen zou hebben doodgereden, is een 18-jarige man uit Woerden.

De aanrijding gebeurde iets na 19.30 uur in de wijk De Ververt. De bestuurder van de auto, een witte Volkswagen Caddy, ging er daarna direct van door. Later op de avond werd hij door een motoragent in Beuningen gezien, waarna de politie hem klem reed en arresteerde.

Zie ook: Buurt geschokt na doodrijden Wijchenaar (42)

Buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer zeker twintig meter is meegesleurd en dat de auto tot twee keer toe over de man reed. Volgens geruchten in de wijk zou de verdachte een pakketbezorger zijn.

Aanleiding van het dodelijke incident was een ruzie over de snelheid waarmee het busje door de wijk reed. De politie heeft de zaak in onderzoek en verhoort getuigen. Getuigen krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Zie ook: Man (42) doodgereden na ruzie in Wijchen, politie pakt doorrijder op