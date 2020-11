Ex-werknemers bedreigd fruitbedrijf gewond door aanslag op huis in Hedel

In het huis dat in de nacht van dinsdag op woensdag afbrandde in Hedel, raakten twee ex-medewerkers van Fruitbedrijf De Groot gewond. De politie doet onderzoek. Mogelijk is er een link met een eerdere brandstichting in Tiel.

De eigenaren van de fruithandel worden zwaar beveilig. Ook bij werknemers troffen de politie en ene ingehuurd beveiligingsbedrijf maatregelen. Ondertussen doet de politie grootschalig onderzoek en lopen er zaken tegen vier verdachten. Die zijn wel allemaal op vrije voeten. De politie onderzoekt ook andere incidenten, zoals de brandstichting bij een voordeur in Tiel afgelopen juli.

Zie ook: Voordeur in brand gestoken, politie onderzoekt link met afpersingszaak Hedel

De angst bij werknemers van het bedreigde fruitbedrijf in Hedel zit er goed in. Van der Dussen: ''Het is heel ernstig. De situatie was levensbedreigend', aldus familie-advocaat Taco van der Dussen. De twee ex-werknemers hebben rook ingeademd. Een van hen zou weer naar huis mogen, de ander is nog in het ziekenhuis. ''De bedreigingen nemen terroristische vormen aan.''

Grote hoeveelheid cocaïne in lading fruit

De bedreiging en afpersing van werknemers van De Groot begon in 2019. Een werknemer van het Gelderse bedrijf vond toen een grote hoeveelheid cocaïne in een lading fruit. Sindsdien worden familieleden, werknemers en ex-werknemers bedreigd. Ook de dreiging met een scherpe handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel in januari van dit jaar zou ermee te maken hebben.

Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel zegt zich ernstige zorgen te maken. "Waar eindigt dit, als een mensenleven niet telt? Ik zie een toename van de ernst van het geweld. Diep triest. Het is een zaak van de politie. Ik kan als burgemeester nu alleen om de mensen heen gaan staan.”