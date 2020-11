Montferland bezorgd om drugsgebruik jeugd

“In de regio, en zeker ook binnen Montferland, is het drinken van alcohol van oudsher een vanzelfsprekendheid”, aldus de gemeente over de kwestie. “We krijgen vanuit de samenleving steeds meer zorgelijke signalen over de normalisering van recreatief (hard)drugsgebruik. Drugs zijn tegenwoordig relatief gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar en horen er steeds meer bij.” Uit de meest recente cijfers van de Jeugdmonitor, uit 2019, bleek al dat het alcoholgebruik van scholieren toenam in Montferland. Hoewel de cijfers van drugsgebruik ontbreken, acht de gemeente het noodzakelijk om naast het alcoholgebruik ook het drugsgebruik onder jongeren te verminderen. “Het gebruik van deze middelen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee”, zegt de gemeente. “Minder gebruik leidt onder meer tot betere gezondheid, minder overlast, geweld en schoolverzuim.”



Het huidige preventie- en handhavingsplan van de gemeente stamt uit 2014 en is verouderd. Montferland besluit daarom een nieuw plan te ontwikkelen, dat beter aansluit bij de recente ontwikkelingen trends onder de jeugd. Een complexe veranderopgave, welke de gemeente niet alleen voor elkaar krijgt. De gemeente ziet echter ook dat het plan op voorhand niet volledig op papier uit te tekenen is: “Een intensieve samenwerking met de samenleving is een vereiste. Het proces valt grotendeels uit te stippelen, maar de inhoud geven we samen met de maatschappij vorm.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: