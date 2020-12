Terug in de tijd: Borculo houdt sportdag in 1950

Borculo valt in de categorie dorpsfilm, ondanks het feit dat het al sinds 1375 stadsrechten heeft. Kleinere stadjes met een hechte gemeenschap werden door filmer Adolfs wel als 'rendabel' beschouwd. De meeste inwoners kennen elkaar en zullen dan ook op de later georganiseerde vertoningen afkomen en geld in het laadje brengen.

Het stadje van de stormramp

Voordat het sportspektakel losbarst wordt er eerst een beeld geschetst van het stadje aan de Berkel dat in augustus 1925 door een cycloon werd getroffen. Grote delen van de oude binnenstad werden verwoest. De vroege wederopbouw is goed af te lezen aan de panden die in de jaren na de 'stormramp' zijn gebouwd. De rondgang door het stadje laat ook een herbouwde hervormde kerk zien, de melkboer met bel en kar en een paar kruideniers waarvan er toen zeker een stuk of tien bestonden.

De melkbussen komen aan bij de melkfabriek in Borculo Foto: Omroep Gelderland

Borculo: handel in melk en boter

Opvallend is de aanwezigheid van de zuivelindustrie. De cameraman brengt de grote melkfabriek in beeld waar de melkbussen door paard en wagen en prachtige vrachtwagentjes worden afgeleverd. De Eendracht is een roomboterfabriek met een schitterend fabriekspand waar de werknemers net even buiten zitten uit te blazen. Natuurlijk worden de diverse scholen ook bezocht. We zien de kinderen van de kleuterschool (in de volksmond 'kunstmoeder'), de Hendrik Willem Heuvelschool die als bijnaam de 'boerenschool' had en waar inderdaad veel jeugd op klompen loopt. Op de Hofschool heeft wel iedereen schoenen, in deze lagere en ULO-school zit tegenwoordig het bekende Brandweermuseum.

De boerenkapel is uitgeblazen, maar nog niet uitgerookt Foto: Omroep Gelderland

Op naar het sportveld!

Het riviertje de Berkel dat dwars door Borculo stroomt is natuurlijk ook gefilmd. Nog niet eens zo heel lang voordat de film werd gemaakt deden inwoners nog de was in de Berkel die dan op de bleekweide te drogen werd gelegd. Boerenkapel De Knollentrekkers zit gezellig buiten te repeteren. En na al dat geblaas wordt de pijp gerookt en een borrel gepakt. En dan komen ook de eerste deelnemers aan de parade door het stadje in beeld. De muziekvereniging van het jongensinternaat van de Leo Stichting, gerund door fraters bijt het spits af. Muziekvereniging Volharding volgt en dan komen de lichamelijk actieven. Gymclub Borchlo, de korfbalteams en de stoere mannen van voetbalclub Reünie. Die laatsten danken hun naam aan het 'samengaan' van twee rivaliserende verenigingen Concordia en De Hagedissen. Het publiek stroomt massaal toe en staat langs de lijn bij het voetbal, bij de korfbalwedstrijd en zal ongetwijfeld ook hebben geapplaudiseerd voor de knotsendans van de gymnastiek-dames.

