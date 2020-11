Online kerst event ‘Ede viert kerst’

December is de feestmaand bij uitstek, maar corona gooit aardig wat roet in ons kerstdiner. Kerst gaat over gezellig samen zijn, elkaar ontmoeten en ook over bezinning en lichtpuntjes in donkere dagen. We mogen niet met te veel mensen bij elkaar zijn en vooral mensen met een gezondheidsrisico moeten voorzichtig zijn.

Gelukkig zijn er altijd inwoners van Ede die weer een leuk idee hebben. Bijvoorbeeld Froukje Davidse die een online event bedacht, zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. “We gaan op eerste kerstdag een groot online kerstevent organiseren ‘Ede viert kerst’. Iedereen kan meedoen, zodat mensen na de kerstdagen toch kunnen zeggen: Deze kerst was de moeite waard!”

Dat dit event voor saamhorigheid en verbinding in de Edese samenleving gaat zorgen is duidelijk en daarom ondersteunen de sociaal werkers Fabian Hemmers en Athalia Groeneveld van Malkander het van harte.

Vanuit je eigen huiskamer kan je ‘Ede viert kerst’ volgen op de lokale televisiezender XON (voorheen Ede-TV/lokale omroep ede). Het programma is divers: er is muziek, een kersttoespraak van Burgmeester René Verhulst, we gaan op afstand samen eten, er is ruimte voor iets diepzinnigs en natuurlijk voor iets luchtigs. Ook is de mogelijkheid tot interactie via Zoom.

Om al een beetje in de stemming te komen, willen we graag van jullie horen welk kerstnummer favoriet is. Laat voor 1 december via de Facebookpagina weten welk liedje jij graag in de Top-5 wil hebben. Verschillende Edese koren, muzikanten en orkesten zullen deze Top-5 op eerste kerstdag opvoeren in de theaterzaal van Cultura. Check de Facebookpagina waar en hoe je kunt stemmen: www.facebook.com/ede-viert-kerst