Paddenstoelen van Jan in National Geographic: ‘Beter dan 10.000 likes’

Deze week kwam het tijdschrift uit en Jan is er ondersteboven van. "Ik werd emotioneel en kreeg kippenvel’, vertelt hij thuis achter zijn computer. ‘National Geographic heeft 100% naamsbekendheid, het is een instituut.‘"

Volgens Jan is dit het ‘hoogst haalbare’ als fotograaf. "Ik doe veel online, op social media. Het is leuk om daar likes te krijgen op Facebook en de hartjes op Instagram voorbij te zien komen maar het is allemaal heel vluchtig. Tienduizend likes zijn leuk, maar hierin staan, daar kan niks tegenop."

Kijk en luister naar Jan. De tekst gaat eronder verder

Bijna geen foto's door streng maaibeleid

Het tijdschrift kwam aan zijn foto’s nadat ze in de Nederlandse editie van het blad stonden. Hij maakte ze een tijdje terug in zijn achtertuin en in die van de buurman. Jan: "Daar stonden mooiere paddenstoelen. Buurman heeft een strikt maaibeleid, dus ik vroeg of hij dat wilde uitstellen. Anders had ik de foto's niet gehad."

"Ik had uiteindelijk wel het idee dat het niet hele onaardige foto’s waren, dus ik stuurde ze op en ze werden gepubliceerd." De Nederlandse editie wordt voor publicatie altijd gecheckt bij het hoofdkantoor in Amerika. Daar vonden ze de fotoserie blijkbaar prachtig, tot Jans verbazing.

'Geen sexy onderwerp'

"Het zijn paddenstoelen hè, uit Hoenderloo. Het is geen sexy onderwerp." Toch wilden ze het publiceren. "Je merkt dat de natuur weer populairder wordt, het is de laatste tijd hartstikke druk in de bossen. Mijn vermoeden is dat het gewone met foto’s als deze weer als iets bijzonders wordt ervaren. Misschien gaan we zo het alledaagse weer wat meer waarderen."