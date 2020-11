Kat-en-muisspel in Geitenkamp duurt voort: 'Vuurwerk is er zo weer'

"Wat denk je? Staan ze ineens bij m'n zus voor de deur!", vertelt een jongeman dinsdagavond op het pleintje in het Arnhemse Geitenkamp, waar afgelopen week het dagelijkse vuurwerkgooien vaak begon. In het aanhoudende kat-en-muisspel had de politie het volgens hem dit keer compleet bij het verkeerde eind.

Even daarvoor ontplofte een stuk siervuurwerk op de grond. Een aantal agenten fietst erheen en bekijkt de smeulende resten. Even later volgt een flinke knal. Het lijkt uit een van de panden op de hoek te komen. Maar in het huis dat vervolgens met een man of tien omsingeld wordt en een agent het dak opklimt, wonen alleen maar oudere mensen, weet een dame aan de overkant van de weg. "Die waren het echt niet."

'Hele peloton uitrukken'

Politie is deze avond weer in groten getale aanwezig, maar iets minder prominent zichtbaar dan de voorgaande dag. Groepjes jongeren zijn nog altijd overal wel te zien, maar lijken wat af te nemen in aantallen. Als je naar hen luistert, dan is het dagelijkse steekspel nog lang niet klaar. "Mooi man. Straks kunnen ze met het hele peloton uitrukken, geloof mij maar."

Vuurwerk heeft hij op dit moment niet bij zich, zegt een van de jongens. "Maar als de politie weggaat, is dat er zo weer." In huizen hoeven ze dat volgens hem niet te zoeken. "Wij zijn niet zo dom om dat nu binnen te leggen. Dat wordt straks gewoon bezorgd."

'Onze grote man'

Voor de camera reageren, wil vrijwel niemand. Het maken van beelden, kan zo nu en dan zelfs op tamelijk agressieve reacties rekenen. "Daarvoor moet je bij 'onze grote man' zijn." Waarna er naar het huis van Constant Kusters gewezen wordt. Want hoewel de extreemrechtse NVU-voorman bij zowel landelijke als lokale verkiezingen nooit een zetel won, heeft hij onder deze straatjeugd een behoorlijke populariteit.

Grote bouwlampen verlichten inmiddels het plein van de Arnhemse volkswijk. Ondertussen kabbelt het kat-en-muisspel een beetje voort. Zolang de politie met deze aantallen aanwezig is, lijkt de situatie niet zo te escaleren als in voorgaande dagen.

