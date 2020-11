Keuze over accommodaties splijt Gorssel: 'De emoties worden alleen maar heftiger'

Zes jaar geleden kreeg Gorssel de opdracht om te kijken naar de toekomst van de accommodaties in het dorp. Dit moest gebeuren omdat de gemeente Lochem - waar Gorssel onder valt - aangaf dat er minder geld beschikbaar zou komen voor onderhoud van de gebouwen en velden. Een grootse accommodatie leek een goede oplossing, maar heel veel tumult in de samenleving volgde.

Drie varianten

Om de boel te sussen werd de werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) in het leven geroepen. GA! heeft de afgelopen jaren twaalf varianten onderzocht en vorig jaar werden drie varianten gepresenteerd:

- In de eerste variant komt er op de plek van de huidige school een kleiner schoolgebouw, met een sportzaal en een activiteitenruimte. 't Trefpunt, de huidige sporthal, wordt dan gesloopt en maakt plaats voor woningbouw.

- Een andere optie is dat de school en de sporthal op de plek van 't Trefpunt komen. Op de plek van de huidige school komt dan woningbouw.

- De laatste optie omhelst een groots plan waarin school, sporthal, zwembad, voetbal en de tennisvereniging samenkomen in één complex: een multifunctionele accommodatie (MFA).

Verschillende informatiebijeenkomsten volgden en nu.... is er dus nog steeds geen keuze gemaakt.

Inwoners uit Gorssel luisteren begin dit jaar naar de uitkomst van het onderzoek tijdens één van de bijeenkomsten Foto: Omroep Gelderland

'Schrap keuze multifunctionele accommodatie'

De gemeenteraad is volgens het dorp aan zet. GroenLinks neemt het voortouw met een motie: stop met de multifunctionele accommodatie (MFA).

"Een MFA past niet in Gorssel", zegt Linda Sanders. "Met deze keuze kan er volgens ons vaart gemaakt worden om toekomstgerichte accommodaties te realiseren." GroenLinks krijgt steun van GemeenteBelangen Lochem en D66. "Wij denken dat de meerderheid uit Gorssel tegen de MFA is. Wat ons betreft gaan we die knoop doorhakken", aldus Marleen van der Meulen van D66.

Onrust wordt groter als keuze gemaakt wordt

De fracties van de VVD, Meedenken met Lochem en de PvdA denken juist dat bij het doorhakken van deze knoop er nog meer onrust in het dorp ontstaat. "Zelden is een inwonerinitiatief zo zichtbaar in twee kampen in één dorp geweest", begint Erik Haverkort van de VVD zijn betoog. "Daar zit een mooie kant aan, omdat inwoners betrokken zijn. Maar de minder mooie kant is dat de discussie fel is en mensen emotioneel betrokken zijn. Wij vinden dat dit voorstel te vroeg komt, want wij willen liever niet over één nacht ijs gaan."

Jos Israel van de PvdA: "Al vechtend wordt de keuze over de schutting geworpen naar de raad. De rust gaat er op deze wijze niet komen. Door de keuze van de raad zullen de emoties alleen maar heftiger worden. Mevrouw Sanders speelt met haar motie met vuur."

Iets meer richting, maar nog lang geen keuze

Een meerderheid van de gemeenteraad stemt uiteindelijk voor de motie van GroenLinks. Dat betekent dus dat er geen groot multifunctioneel gebouw in Gorssel komt. "We laten open wat het wel moet worden", zegt Sanders. "Er zijn deelvarianten en na dit besluit gaat de werkgroep met elkaar in gesprek om te kijken hoe nu verder."

