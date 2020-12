Mexicaanse verdachten drugslab Herwijnen ook actief in Utrecht

Het net sluit zich rondom de twee Mexicaanse verdachten die in juni zijn opgepakt bij een crystal meth-lab in Herwijnen. De twee zouden niet alleen in onze provincie actief zijn geweest, maar ook in Eemnes in de gemeente Utrecht.

De Mexicanen moesten woensdagmiddag voor de rechtbank in Arnhem verschijnen bij een tweede inleidende zitting in hun zaak. Daar hoorden ze dat hun voorarrest wordt verlengd. De politie hoopt snel nog twee andere verdachten in dit onderzoek te kunnen oppakken.

Vol werkend lab

De twee verdachten zijn begin juni opgepakt bij een inval van de Dienst Speciale Interventies aan de Bloklandweg in Herwijnen. Ze werden aangetroffen op het terrein van een boerderij bij een crystal meth-lab dat vol in werking was.

Ook een derde persoon is destijds opgepakt, maar kort daarna weer vrijgelaten. De verdachten, 45 en 26 jaar, huurden een stal en leefden in een caravan. Handlangers brachten hen eten en drinken.

DNA-match op gasmaskers

Er ligt veel forensisch bewijs tegen de twee mannen. Ze zouden op brede schaal actief zijn geweest in de Nederlandse drugshandel. Zo is van beide verdachten niet alleen in Herwijnen maar ook bij een drugslab in Eemnes een DNA-match aangetroffen op gasmaskers.

Justitie ziet ook volop aanwijzingen voor samenwerking met andere criminelen die actief zijn geweest bij andere illegale activiteiten in de provincie Utrecht. Veel van de bezigheden van deze dadergroep zijn aan het licht gekomen door de inkijkoperatie van de politie bij de chatdienst Encrochat.

Er lopen nog twee andere rechtszaken om dit georganiseerde criminele verband in kaart te brengen en te veroordelen.

Capaciteitsgebrek

Tijdens de zitting in Arnhem woensdagmiddag was een van de twee verdachten aanwezig, via een videoverbinding. De andere verdachte had afstand laten aantekenen.

Er zijn nog steeds twee medeverdachten in beeld. Maar die zijn nog niet aangehouden door de politie. Dat zal wel spoedig het geval zijn, zo liet de officier van justitie weten. Die zich verontschuldigde met een capaciteitsgebrek bij de politie. Hij suggereerde dat deze arrestaties nog binnen een maand zouden moeten plaatsvinden.

Ontvoering door kartel

Een van de verdachten, de oudste, zou in het verleden in Mexico door een kartel ontvoerd zijn en daarna in Nederland aan het werk zijn gezet. Dat blijkt uit onderzoeksinformatie.

Toch noemde de officier het gedrag van de twee niet dat van twee gegijzelde slaven. "De verdachten verdienden goed met hun activiteiten en hun families werden ook goed onderhouden. Uit chatinformatie komt naar voren dat ze het soms zelfs breed lieten hangen."

De zaak wordt vervolgd in het nieuwe jaar.

Zie ook: Groot drugslab in Herwijnen: vermoedelijk crystal meth