Gelderse voorman Forum voor Democratie zit in 'emotionele rollercoaster'

Maandagavond stapte lijsttrekker en boegbeeld van de partij, Thierry Baudet op, dinsdag maakte Theo Hiddema bekend te stoppen als Kamerlid. Baudet stapte op naar aanleiding van de onrust die ontstond rondom de jongerenafdeling van de partij. Die afdeling was in opspraak gekomen vanwege antisemitische en homofobe appjes.

De Kok werd er maandag mee geconfronteerd tijdens een fractievergadering, terwijl hij op het punt stond om naar Tiel te rijden. “Dat is wel heftig, ik wil benadrukken dat niemand dat aan Baudet heeft gevraagd. Er is zelfs op aangedrongen om nog geen beslissing te nemen.”

In Tiel overlegden het partijbestuur en partijprominenten over wat te doen met de jongerenorganisatie. Baudet én Hiddema waren daar niet bij, De Kok dus wel.

Uiteindelijk werd besloten om de jongerenorganisatie verder op afstand te zetten: een harde knip. "Wij hebben echt wel een zelfreinigend vermogen", zegt De Kok dinsdagavond. "We hebben in het voorjaar monitors op die app-groepen gezet, maar toch komt het weer naar boven. Dat is heftig. Er zijn duizenden jongeren met het hart op de goede plaats die zich het vuur uit de sloffen lopen voor Forum, maar er zitten ook rotte appels tussen die denken dat dit soort dingen grappig zijn."

Het doet hem pijn. Dat hij en zijn fractie zich moet verantwoorden voor dit soort appjes. "Ja, natuurlijk. En wat nog vervelender is, is dat het ook op verjaardagen moet. Dit gaat echt over alle grenzen heen. Mijn volwassen kinderen sturen nieuwsberichten over die appjes door. Je moet je in je eigen gezin verantwoorden."

De Kok overwoog niet te stoppen

Hij is dinsdagavond - tijdens het gesprek met Omroep Gelderland - afgedraaid. De Kok loopt nu zo'n vier jaar mee bij Forum, sinds vorig jaar als fractievoorzitter van de Gelderse Staten. Toen werd hij geïntroduceerd op een grote bijeenkomst in het Arnhemse Stadstheater. En ook dit jaar stond hij op het podium bij de Forum-bijeenkomst in Musis Sacrum. Dat was toen Baudet en Hiddema in veiligheid moesten worden gebracht.

Maar heeft De Kok overwogen om nu het bijltje erbij neer te gooien, nu de partij opnieuw last heeft van antisemitische appjes bij de jongerenorganisatie? "Nee, geen seconde." De in zijn ogen emotionele, soms furieuze reacties van partijprominenten en het spoedberaad in Tiel tonen volgens De Kok aan hoe grondig dit wordt aangepakt.

"Nu moeten we door. Dit nog zwaarder aanpakken en een partijprogramma en een kandidatenlijst publiceren." Met De Kok op die lijst? “Dat is aan het partijbestuur, laten we eerst maar zorgen dat we een ervaren lijsttrekker hebben.”