Op blote voeten huis uit om autobrand

Midden in een woonwijk vliegt de auto in brand. Dat is op zaterdag 24 oktober. De klok heeft net 5.00 uur geslagen, dus de meeste mensen liggen nog op één oor.

Iemand rent hard weg na een flits. Wie is deze persoon? Dat wil de politie graag weten.

De wagen die uitbrandt staat geparkeerd aan de De Hennepe in Tiel. De brand is zo heftig dat de schutting bij deze woning in brand vliegt. De bewoners vluchten op blote voeten naar buiten.

Iets gehoord, iets gezien? De politie kan jouw tip goed gebruiken. Bel de tiplijn (0800-6070) of waarschuw de politie via Meld Misdaad Anoniem als je anoniem wilt blijven: 0800-7000. Geef het zaaknummer 2020504888 door. Er is ook een online tipformulier.