Onderzoek bevestigt: Regio Foodvalley behoort bij de economische topregio’s van Nederland

Regio Foodvalley behoort tot de economische top van Nederland. Het landelijke karakter van de regio heeft een grote aantrekkingskracht vanuit de randstad waardoor het aantal inwoners blijft groeien. De economische veerkracht van de regio is groot ook in tijden van crisis. De werkzekerheid en het welvaartsniveau is in de Regio Foodvalley van bijzonder hoog niveau. Ook vinden inwoners het in de regio prettig leven; de ‘brede welvaart’ scoort hoger dan het landelijke gemiddelde.

Dit blijkt uit onderzoek van de provincies Gelderland en Overijssel naar de kracht van Oost Nederland. In dit onderzoek is gekeken naar de robuustheid van de economie op de lange termijn, maar de impact van de coronacrisis is niet genegeerd. In 2016 hebben de provincies de eerste editie van het multidisciplinaire onderzoek Kracht van Oost opgeleverd, nu ligt er een nieuwe versie. Het onderzoek toont aan dat Regio Foodvalley een economische topregio is.

In het rapport springt de regio er qua bevolkingsgroei uit. Stagneert het aantal nieuwe inwoners in andere regio’s, in Regio Foodvalley komen meer mensen wonen dan er vertrekken. De groene gemeenten van Oost Nederland waaronder de Regio Foodvalley, zijn steeds meer in trek bij de senior kenniswerkers die uit de Randstad naar deze regio verhuizen.

De werkgelegenheid groeit sterk in de provincies Gelderland en Overijssel. Wat betreft werkzekerheid behoort de arbeidsmarktregio Foodvalley tot de top van Nederland. Ook het aandeel starters is hier hoog.

Maar niet alleen op het vlak van economische productie gaat het goed met de Regio Foodvalley. Ook op aspecten die mensen van waarde vinden voor hun welzijn en geluk, in het onderzoek heet dat de ‘brede welvaart’, scoort Foodvalley aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Inwoners scoren het woon- en leefmilieu hoog en zijn over het algemeen tevreden over hun inkomensontwikkeling.

Voorzitter van Regio Foodvalley René Verhulst is verheugd met de uitkomsten van het onderzoek; “Voor ons bevestigt dit onderzoek dat we op de goede weg zitten. We timmeren nu al een aantal jaar aan de weg om ons als regio met de top van economisch Nederland te meten. Daarvoor hebben we heel wat kennis, kansen en kwaliteit in huis wat we nu maximaal proberen te benutten. Ik ben ervan overtuigd dat deze positie ons als Regio in de toekomst nog meer welvaart zal brengen, zowel voor de ondernemers, bedrijven maar vooral ook voor onze burgers!”