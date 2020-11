Lucy en Rozanne zetten drie keer per week koffie voor daklozen

Normaal ontvangen Lucy en Rozanne dak- en thuislozen ín de Titus Brandsma Kapel. Maar door de coronamaatregelen zijn vrije inloop-, creatieve-, en kookmiddagen nu niet mogelijk. Daarom schenkt het duo koffie voor de deur van de kapel. Ook lopen ze met een koffiekarretje door Nijmegen.

"We willen mensen niet de deur wijzen", zegt Rozanne. "Een plekje reserveren is met deze doelgroep ook geen succes. Of een naam en telefoonnummer noteren. Daarom gaan we naar buiten. Want ze zijn toch al buiten."

Nijmeegse straatpastores Lucy en Rozanne schenken koffie Foto: Omroep Gelderland

Vooroordelen

De straatpastores schenken wekelijks tientallen bakjes koffie. Ook delen ze voorverpakte koeken uit. "Er zijn zoveel vooroordelen over daklozen. Dat ze allemaal verslaafd zijn en stelen", aldus Lucy. "Maar hier komen ook mensen die universitair geschoold zijn. Je kiest niet voor dakloosheid. Het overkomt je."

Lucy noemt haar werk als straatpastoor een fascinatie. "Ik ben van de straat. Dit is mijn ding." Voor haar werk bij Stichting Het Kruispunt werkte ze bij het Leger des Heils en jarenlang op straat in Mexico. "Je komt mensen tegen in de puurste vorm. Ik ben geraakt door hoeveel eenzaamheid er is."

Klaar met de hulpverlening

"Maar ik kan ook bot zijn. Ik zeg waar het op staat. Als iemand zit te klagen, dan zeg ik: dat is klote. Wij vragen niks. De meeste daklozen zijn helemaal klaar met de hulpverlening. Hier komen ze gewoon samen voor een bakkie koffie. Ze snappen elkaar. En ze snappen dat wij het ook snappen."

Wel houden de twee een oogje in het zeil. "Mocht het nodig zijn, dan schakelen we ons netwerk in", aldus Rozanne. "Er zit iemand tussen, die heeft helemaal niemand."

Broodje uitsmijter

"Op zondag hadden we altijd een viering. Daar begonnen we altijd met het nieuws van de straat: Pietje heeft een ontsteking aan z'n been. En Henk is er niet, want die zit in de gevangenis. We staken allemaal een kaarsje aan voor iets of iemand. En na afloop een broodje uitsmijter. Dat mis ik nu het meeste."

Luister naar het gesprek op Radio Gelderland:

Wij zijn Gelderland: Lucy en Rozanne zetten koffie voor daklozen

