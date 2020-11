Besmette asielzoekers Wageningen verplaatst, burgemeester stelt buurt gerust

Vrijdag werd duidelijk dat meerdere bewoners besmet waren met het coronavirus. De GGD besloot iedereen in het azc te laten testen. Uiteindelijk bleken enkele tientallen van het virus bij zich te dragen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Op dit moment komt niemand binnen het azc en verlaat niemand de locatie. Binnen blijft als ingericht volgens de maatregelen die al langere tijd gelden, zegt Edward Ernst van het COA. "Mensen dragen mondkapjes in de openbare ruimtes en onze medewerkers dragen een mondkapje als ze binnen anderhalve meter van de bewoners komen. Al die maatregelen gelden nog steeds."

Hoe het coronavirus binnen het azc is gekomen, weet Ernst niet. Dat onderzoek is in handen van de GGD. "Maar we zien al sinds maart dat ook wij besmettingen hebben gehad: in totaal 552 op zo'n 27.000 bewoners. Al onze locaties doen er alles aan, maar niet alle locaties zijn zodanig dat je dat makkelijk kunt doen. Gelukkig werken alle protocollen en draaiboeken."

Buurt gerustgesteld

Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen laat weten dat het voor bewoners van het azc niet makkelijk is om met corona te worden geconfronteerd, in een land waar ze de taal niet spreken. "Ik wens alle bewoners sterkte voor de komende tijd. Daarnaast kan ik begrijpen dat buren en omwonenden zich misschien zorgen maken over de situatie. Maar alle vereiste maatregelen zijn genomen om de besmetting zoveel mogelijk in te dammen."

