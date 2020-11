27e AmateurXpositie in Huis Kernhem

Huis Kernhem sluit het kalenderjaar traditiegetrouw af met de AmateurXpositie, de 27e editie alweer! Een unieke gelegenheid om een kunstwerk tentoon te stellen in Huis Kernhem, samen met vele andere amateurkunstenaars. Hadden we vorg jaar een speciaal thema rond 75 kaar vrijheid, dit jaar is er geen specifiek thema en zijn alle creatieve invalshoeken mogelijk.

Inleveren werken

Op maandag 7 en dinsdag 8 december 2020 kunt u 's avonds uw kunstwerk inleveren. In verband met de coronamaatregelen krijgt u een vast tijdstip toegewezen.

De expositie

De expositie zelf is van zaterdag 12 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021.

Opening en prijsuitreiking

Alles is helaas helemaal anders dit jaar. Waar we normaal gesproken van de opening en prijsuitreiking een grote happening maken, kan dat dit jaar helaas niet. Hoe we het wel doen leest u later in deze nieuwsbrief en op de website.

U kunt zich inschrijven voor deze expositie vanaf woensdag 25 november tot en met zaterdag 28 november op deze website; echter: vol = vol!

Willem ten Brink

Gelijk bij zijn eerste deelname aan de AmateurXpositie in 2019 wist Willem ten Brink de belangrijkste prijs in de wacht de slepen, met een krachtig duo houten sculpturen. De jury was vooral te spreken over de mooie afwerking en materiaalkeuze voor wat betreft kwaliteit van hout, en de warme doch eenzame atmosfeer.