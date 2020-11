Run op carbid in de Achterhoek: 'Het gaat veel harder dan in voorgaande jaren'

Nu er in december geen vuurwerk mag worden afgestoken, wint het carbidschieten aan populariteit. Bert Wisselink van De Heide Smid in Halle merkt het in zijn winkel voor open haarden en kachels. Wisselink verkoopt ook carbid en het gaat hard met de voorraad.

"Ik heb nog carbid", zegt Wisselink, "maar het gaat wel veel, veel harder dan in voorgaande jaren. Toen het vuurwerkverbod een paar weken geleden inging, merkte ik al dat het snel ging: zowel aan de balie als met de webshopbestellingen. En vanmorgen kwam daar nog een schepje bovenop, toen duidelijk werd dat het carbidschieten hier in de Achterhoek sowieso door mag gaan."

Wisselink doelt op de uitkomsten van de gesprekken die maandagavond op bestuurlijk niveau werden gevoerd. De burgemeesters besloten toen in het Veiligheidsberaad om voorlopig geen landelijk verbod op carbidschieten in te voeren. In plaats daarvan mogen ze zelf bepalen of in hun gemeente het carbidschieten mag doorgaan.

'Groepen van maximaal dertig man'

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten zei afgelopen vrijdag, vooruitlopend op de muziek, al dat hij groepen tot maximaal dertig personen de ruimte wilde geven om de traditie van carbidschieten in stand te houden. Hij wees naar het voorbeeld van collega Hubert Bruls. "Hij wil de jeugd op een verantwoorde manier iets bieden. Daar hoort dit ook bij", vond Stapelkamp.

Zo ga je op een verantwoorde manier om met carbid (tekst gaat verder onder de video):

Niet iedere burgemeester is al zover. Een rondvraag in de Achterhoek leert dat verschillende burgemeesters nog geen standpunt hebben ingenomen over het toestaan of verbieden van carbidschieten in december. De meesten willen nog even wachten tot er van overheidswege meer richtlijnen duidelijk zijn.

Winkelier Wisselink uit Halle zegt dat het niet alleen mensen 'uit de buurt' zijn die carbid bij hem kopen. "We krijgen zelfs wel wat aanvragen uit het westen", zegt hij. "We benadrukken naar die mensen wel echt dat ze het in het buitengebied moeten afsteken. We hebben liever dat mensen die dit buiten afsteken het kopen, en dat er iemand bij is die dit vaker heeft gedaan", aldus Wisselink. "We verwijzen ook altijd naar onze website. Op internet kun je veel video's zien hoe het hoort. En we noemen de veiligheidsrisico's."

Denk aan afstand, dieren en kinderen

Wisselink zegt dat hij het jammer zou vinden als de traditie in de toekomst verboden wordt, doordat mensen uit de grote steden - die geen buitengebied om zich heen hebben - het verpesten voor de rest. Hij voelt daar wel een stuk verantwoordelijkheid, zegt hij.

"Je moet wel tientallen meters van andere zaken af zijn, als je met een melkbus een bal wegschiet. Denk aan huisdieren met het lawaai en aan kleine kinderen, die er vaak rondlopen."