Bela uit Tonden roeit de hele Atlantische Oceaan over

Haar zoon verklaarde haar in eerste instantie voor gek. Maar waarom doet ze het dan toch? "Dit is een kans in het leven. Het is een cliché, maar het leven is te kort. En nu heb ik de kans om een droom waar te maken", vertelt Bela. Na anderhalf jaar trainen zijn haar man en kinderen aan het idee gewend. "Mijn familie steunt me helemaal. Zij zijn natuurlijk voorzichtig, maar ik heb er het volle vertrouwen in dat alles goed komt."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

5000 kilometer

Met nog drie vrouwen vormt Bela de 'Dutchess of the Sea' en doet ze mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Een wedstrijd met 21 boten die start in Spanje en eindigt 5000 kilometer verderop, op het Caribische eiland Antigua. "We denken dat zo'n 40 tot 50 dagen onderweg te zijn, afhankelijk van het weer."

In een boot van 8,5 meter lang en anderhalve meter breed moet er in duo's continu worden geroeid. Dag in, dag uit. "Twee uur roeien en dan twee uur slapen." Op de oceaan zullen de dames, behalve misschien een vrachtschip, naar verwachting niemand tegenkomen en zichzelf moeten redden. "Je gaat echt volledig uit je comfortzone, maar daar word je uiteindelijk ook sterker van."

Goede doelen

De vrouwen doen het niet alleen voor het avontuur. "We roeien voor twee goede doelen. Voor de Plastic Soup Foundation en Stichting ALS Nederland." Dat ze geld inzamelen voor deze specifieke doelen heeft een reden. "Onze vriendin is aan ALS overleden, dat heeft ons heel erg geraakt. Voor haar nemen we een mascotte mee en dat geeft ons kracht en moed om de overkant te halen."

De Plastic Soup Foundation, die strijdt tegen plasticafval in de zee, is ook een bewuste keuze. "De zee is ons huis de komende weken, die willen we schoon houden. Op zee hopen we te zien hoe mooi de natuur daar is. De walvissen of dolfijnen, de sterrenhemel en de zonsopkomsten, daar kijk ik heel erg naar uit."

Mentaal en fysiek afzien

Corona schopte de trainingen van het viertal flink in de war. Zo kon er de afgelopen maanden niet getraind worden met z'n vieren in de boot. Toch zal het aan de voorbereiding niet liggen. "We hebben daarvoor samen getraind op de Waddenzee, Noordzee en de IJssel natuurlijk. De laatste tijd blijven we fit op de roeimachine."

"Het wordt een pittige tocht", denkt Bela. Gezien de verhalen van eerdere deelnemers is dat misschien nog wel een understatement. "We hebben gehoord dat de eerste weken naar verwachting het zwaarst zijn. Met mogelijk tien meter hoge golven, storm, zeeziekte, blaren. Maar hopelijk hebben we ook heel veel leuke dingen om naar uit te kijken."

Documentaire

Het viertal vertrekt volgende week alvast naar Spanje om daar de laatste voorbereidingen te treffen. Op 12 december hopen ze echt aan hun roeiavontuur te beginnen, mits alle coronatesten negatief zijn. Bela kijkt uit naar de tocht, maar ook naar de finish, waar haar gezin op haar wacht. "Dat wordt fantastisch. Als je aankomt na twee maanden en je hebt hen weer in je armen."

Documentairemaaksters Mayke Pels en Sanne Kranenborg leggen het hele avontuur van de 'Dutchess of the Sea' vast. Van de eerste trainingen tot een filmdagboek op zee, al hun belevenissen zijn dit voorjaar te zien in op TV Gelderland.