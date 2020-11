'Verhaal van Ede' nieuw boek over de geschiedenis van Ede gepresenteerd

Maandag 23 november werd 'Verhaal van Ede' gepresenteerd in de raadszaal van Ede. Burgemeester René Verhulst nam het eerste exemplaar van het lijvig boekwerk over de geschiedenis van Ede in ontvangst.

Weet u hoe Ede van een klein boerendorp is veranderd in een woonplaats van ruim 75 duizend inwoners? En wat de geschiedenis is van dorpen als Harskamp, Lunteren, Wekerom of Bennekom? Ontdek de geschiedenis van Ede en alle dorpen in het nieuwe boek Verhaal van Ede.

Tot aan het einde van de 19e eeuw was de gemeente Ede vooral een agrarische gemeenschap met een groot grondoppervlak. Er waren zeker tien woonkernen en enkele duizenden inwoners. Daar kwam snel verandering in door de komst van vele militairen en kunstzijdefabriek ENKA. Dat was vooral zichtbaar

in Ede zelf, dat in het midden van de 20e eeuw de groei van dorp naar stad doormaakte. Maar hoe gebeurde dat? En wat vonden mensen ervan? Het boek Verhaal van Ede gaat in op de verhalen van de mensen die dit hebben ervaren.

Verhaal van Ede (zonder lidwoord) wil vooral de rode draad door de geschiedenis van de hele gemeente laten zien. De lezer ontdekt meer over het karakter en de identiteit van de gemeente en haar inwoners. En ook welke veranderingen er zijn geweest in de loop van de tijd. De verhalen in het boek zijn aangevuld met veel unieke foto’s.

Auteur Peter van Beek was tussen 2002 en 2018 gemeentearchivaris van gemeente Ede. Ook nu werkt hij nog bij de gemeente. Maar door zijn werk bij het gemeentearchief wist hij goed de weg in alle bronnen, zoals archieven en eerder verschenen publicaties over Ede.

Verkooppunten

Het boek is onder meer verkrijgbaar bij boekhandels, musea, Cultura Erfgoed en het gemeentearchief. De bedoeling is dat het boek in alle dorpen verkrijgbaar is.