Verdachte ontuchtzaak Neede in hoger beroep: 'We hadden verkering'

Justitie eist in hoger beroep 3 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen een man van 21 uit Noordijk voor ontucht met 5 minderjarige meisjes. Dit speelde van eind 2016 tot zomer 2019 in Neede en omgeving. De man ging in beroep tegen het vonnis van één van de 5 aanklachten.

"Met dit meisje was het anders", vertelt de verdachte vandaag op zitting. "Want ik was zelf ook pas 17 en we hadden verkering." Het meisje was destijds - eind 2016 - nèt 14 jaar oud.

Nieuwjaarsnacht

Hij kende haar volgens justitie kort, maar ze zaten wel in dezelfde groep jongeren die met elkaar rondhing. Op oudjaarsdag had hij haar verkering gevraagd. De avond en nacht die daarop volgde is er volgens verklaringen van het meisje veel gedronken, vooral shotjes die ze wegspoelde met bier. De verdachte mocht met toestemming van de moeder bij het meisje blijven slapen.

Volgens het meisje zei de verdachte de volgende ochtend dat ze seks hadden gehad. Zij wist er niks meer van, maar ze voelde aan haar lichaam dat ze ontmaagd zou kunnen zijn.

"Niet veel gebeurd"

Vandaag beweert de verdachte op zitting dat er in die nieuwjaarsnacht niet veel is gebeurd: "Ik bedoelde met seks, vrijen, maar nee, écht seks hebben we zeker niet gehad toen. " Wel in de weken daarna - bij hem thuis - zou het een paar keer zijn gebeurd. Maar volgens de verdachte was dit alle keren vrijwillig.

Volgens zijn advocaat Alwin Dooijeweerd klopt het niet wat het meisje vertelt. Ze zouden elkaar al jaren kennen in plaats van een paar weken. "Bovendien blijkt uit getuigenverklaringen dat het meisje eerder al seksueel actief was. "

De verdachte zit vast sinds juni 2019. Volgens zijn advocaat is hij sindsdien ook met zichzelf aan de slag gegaan. Hij volgt een opleiding, heeft al verschillende certificaten gehaald en slikt medicijnen tegen zijn ADHD. Dooijeweerd vindt dan ook dat hij zo snel mogelijk zou moeten kunnen terugkeren in de maatschappij.

"Geen makkelijke zaak"

"Dit is niet zo'n makkelijke zaak", zegt de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. "Een jongen van 17 en een meisje van 14 die seksueel contact hebben, hoe moet je dat duiden?" Ten eerste is het leeftijdsverschil behoorlijk groot, vindt ze. Ten tweede hadden ze pas één dag verkering. "Hoe kan er dan al sprake zijn van een hechte band, van affectie? Bovendien was het slachtoffer nog maagd en had de verdachte al wel ervaring op seksueel gebied. "

Ze vindt het ook bijzonder vreemd dat de verdachte nu ineens beweert dat er tijdens oud en nieuw niks is gebeurd. "Dat is uit de duim gezogen", zegt ze stellig.

De verdediging haalt nogmaals aan dat dit een heel andere kwestie is dan de andere vier zaken waarvoor de 21-jarige door de rechtbank voor is veroordeeld. "De twee kenden elkaar al jaren en waren verliefd in die periode. Ze zagen elkaar als leeftijdsgenoten". Volgens advocaat Dooijeweerd is hier geen sprake van ontucht. Hij noemt de verklaringen van het meisje onbetrouwbaar en ongeloofwaardig, omdat ze eerder bij de rechter-commissaris zou hebben verklaard dat ze de seksuele handelingen als vrijwillig zag.

Maar de advocaat-generaal houdt in haar eis vast aan de eerdere straf van de rechtbank, namelijk drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. Voor dit specifieke onderdeel vraagt de advocaat generaal vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

De raadsheren van het gerechtshof gaan daar nu twee weken over nadenken. Op 8 december is de uitspraak van het hoger beroep.

