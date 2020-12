Nog twee Korenwinde-concerten in december in Rhenen

In december organiseert De Korenwinde nog twee-maal-twee coronaproof concerten in De Vlam in Rhenen. De Vlam is klein en intiem, zodat de toegestane 30 mensen zich niet ongemakkelijk voelen en toch kunnen genieten van een mooi concert.

Het eerste Korenwinde-concert vindt plaats op 12 december, om 16:30 en 20:00 uur. Beide concerten duren een uur. Het Trio BECEL uit Brussel treedt op, Emma Wauters - harp, Léonore Frommlet - fluit en Gergely Kota - altviool. ‘Ideeën spelen en muziek vertellen’ is de rode draad in de thematische programma’s van trio BECEL. In het programma Tempo Rubato klinken werken van Respighi, Schöllhorn, Satie, Messiaen, Bach, Bertali en Bartók. Tempo Rubato combineert muzikale transcripties, videoprojecties en spreken in een live optreden. Het programma wordt in het Engels toegelicht.

Kaartjes (verplicht) via https://korenwinde.nl/beceltrio/

Upon the Bells

Op 19 december organiseert De Korenwinde twee bijzondere kerstconcerten van een uur met de titel: Upon the Bells. Robert Smith - viola da gamba en Israel Golani - luit/theorbe maken een muzikale reis door Italië, Frankrijk en Engeland, op zoek naar intieme renaissance- en barokmuziek geïnspireerd door Kerst en het geboorteverhaal.

Vrijwel alle Kerstactiviteiten vervallen

Door de coronamaatregelen vervallen in Rhenen vrijwel alle kerstactiviteiten, er komt geen Messiah, geen Weihnachtsoratorium, de agenda is vrijwel leeg. Daarom heeft de Korenwinde het initiatief genomen tot een extra concert, uiteraard coronaproof, maar helemaal in kerstsfeer. Ook voor Robert Smith en Israel Golani is het fijn een concert te spelen. De musici vinden de mogelijkheid werk te hebben in deze periode van het jaar (doorgaans een druk concertseizoen) fantastisch, maar nog belangrijker vinden ze het de toehoorders betoverende momenten te laten beleven in hun muzikale wereld!

Wilt u zich ook laten betoveren door prachtige kerstmuziek? Koop dan snel een kaartje (verplicht) via https://korenwinde.nl/extra-kerstconcert/

NB dit concert valt buiten het abonnement, iedereen moet een kaartje kopen!

zaterdag 12 december 2020

zaterdag 19 december 2020

aanvang 16:30 en 20:00 uur, geen pauze

De Vlam, Beukenlaan 2, Rhenen

Toegangsprijzen: tot en met 18 jaar gratis / van 19 - 26 jaar € 12,- / vanaf 27 jaar € 18,-