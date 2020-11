Wethouder Kreuk stopt voorlopig wegens ziekte

Kreuk moet een langdurige intensieve behandeling ondergaan om uiteindelijk weer fit te worden. Met pijn in het hart legt ze dan ook haar taken voorlopig neer. ''Ik voel we erg verantwoordelijk voor het werk dat ik doe voor de stad en haar inwoners. Daarom is het voor mij voor nu moeilijk dit los te laten, maar ik moet voor mezelf kiezen om straks als ik hersteld ben er weer voor 100% te zijn".

Carla Kreuk werd met haar partij PvdB de grootste van Tiel tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De lokale partij wist bijna 1 op de 4 kiesgerechtigden te bewegen hun vakje rood te kleuren voor deze partij. Wethouder Kreuk is met name actief in het sociaal domein en sport.

Haar taken zullen zolang zij niet actief kan zijn voor de gemeente worden overgenomen door een waarnemer. Wie dat gaat doen, wordt binnenkort bekendgemaakt.