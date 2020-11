Militaire oefeningen in omgeving Deelen

Twee keer per dag vertrekken twee C-130 Hercules transportvliegtuigen om verschillende aspecten als laagvliegen, avondvliegen, tactische naderingen, parachutisten drops en cargo delivery system drops te trainen boven Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (militaire) oefenterreinen: Deelen, Twente, Marnewaard en Weelde (België). Er wordt gevlogen op doordeweekse dagen, tussen 09:00 uur en 23:00 uur.

Er zal geen C-130 landen op vliegbasis Deelen. Deze tactische landingen worden gedurende de oefening ‘Werewolf Resilience’ uitgevoerd op andere vliegbases, zoals bijvoorbeeld Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Om de inzetgereedheid van de vliegbemanning, parachutisten en het grondpersoneel op het juiste niveau te houden moet worden getraind. Dit doen we niet alleen in Nederland maar ook veel in het buitenland. Echter door de huidige COVID-19 maatregelen zijn we genoodzaakt om deze oefening, welke plaats zou vinden in Yuma (Verenigde Staten), in Nederland te houden.

Helikopterbemanningen worden opgeleid tot wapeninstructeur

Helikopters van de luchtmacht trainen tot en met 4 december voor de Helikopter Weapon Instructor Course (HWIC) Strike. Van 23 tot en met 27 november trainen de helikopters vanaf Maritiem Vliegkamp De Kooy en voeren ze schietoefeningen uit op de Vliehors Range op Vlieland. Van 30 november tot en met 4 december voeren de helikopters, samen met eenheden van de landmacht, verschillende missies uit in de omgeving van vliegbasis Deelen. Tijdens deze week vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen op en neer richting Deelen en omgeving.

Het doel van de oefening is om helikoptervliegers en loadmasters op te leiden tot helikopterwapeninstructeur. Hierbij specialiseren zij zich onder meer in het tactisch optreden en in de samenwerking met eenheden van andere krijgsmachtdelen. Tijdens de oefeningen ligt de nadruk op uitvoering, instructie en standaardisatie van verschillende missies.

De oefening HWIC Strike vindt normaal gesproken plaats in Duitsland. Door COVID-maatregelen kan deze training op dit moment niet plaatsvinden op de gebruikelijke locatie in het buitenland. We trainen om deze reden meer dan u van ons gewend bent in eigen land, zo behouden vliegers hun vaardigheden en licenties.

De oefening vindt plaats op weekdagen, van maandag tot en met donderdag, in de middag en avond. Met vrijdag als reservedag.

Trainen met nachtzichtapparatuur

Tijdens de trainingen in nachtelijke omstandigheden gebruiken de helikopterbemanningen geavanceerde nachtkijkers (Night Vision Goggles of NVG) om in het donker goed te kunnen zien. Daarmee beoefenen ze onder andere het navigeren en vliegen op lage hoogte. Het vergt veel vaardigheid om goed en veilig met NVG te werken.

Parachutistenoefening op vliegveld Terlet

Een Skyvan vliegtuig ingehuurd door de Koninklijke Landmacht beoefent van maandag 23 november tot en met 4 december landingen met parachute inzet op vliegveld Terlet.

Wij bereiden onze militaire oefeningen zorgvuldig voor en trachten, waar mogelijk, onze vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Door de COVID-19 crisis kunnen opleidingen en trainingen in het buitenland zeer beperkt plaatsvinden. Operationele omstandigheden maar ook het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Mocht u toch overlast / hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

Via Twitter op @dhcluchtmacht houden wij u zoveel als mogelijk op de hoogte van de meest recente informatie.