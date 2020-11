Een nieuw geluid op Radio Gelderland

Een nieuw geluid, maar tegelijkertijd ook een oud en bekend geluid. Want luister je naar Radio Gelderland, dan kun je genieten van de grootste hits aller tijden. Van Elton John tot The Rolling Stones en van Toto tot Queen, met Radio Gelderland ga je terug naar de tijd van je leven! En bij deze koerswijziging horen ook nieuwe programma’s.

De Muziekwinkel

Luister in De Muziekwinkel naar presentator Maarten Daam, die je meeneemt in het gevoel van een ouderwetse platenzaak, die iedere werkdag van 14.00 tot 16.00 uur is geopend.

Met een koffiehoekje voor de vaste klanten, een jukebox en bakken vol lp's en singles. Iedere dag staat een artiest of bijzondere lp ‘in de etalage’. En onze blinkende Wurlitzer 2000 (bouwjaar 1956) kan van nieuwe singles voorzien worden! We vullen hem met mooie liedjes uit de late jaren 50 en vroege jaren 60.

Alle 13 Goed!

Alle 13 Goed! is een nieuw programma van presentator Eric van den Berg, waarin de nadruk ligt op de seventies. Iedere zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur neemt hij je mee naar vroeger. Terug naar een dag in de jaren 70, met muziek, het nieuws en reclame van toen. Waar keken we naar op tv en wat stond er die dag in de hitparade op nummer 1?

Ook kun je meespelen met het spel Wie van de Drie! Welke van de drie hits komt uit de jaren 70? Iedere uitzending eindigen we met zes feel good nummers, een goed begin van je zaterdag- en zondagavond!

Radio Gelderland is te luisteren via de Omroep Gelderland app, www.gld.nl, digitaal via DAB+ en via FM Radio. Benieuwd op welke frequentie Radio Gelderland in jouw buurt te vinden is? Check dan onze Kanaalwijzer.