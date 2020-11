Uitvaart in coronatijd: 'Je praat meer over het virus dan over het afscheid'

Trudy Haanappel is haar moeder Miny verloren. "De uitvaart zelf was heel bijzonder. De kerk wist er - ondanks alle beperkingen - toch een mooie dienst van te maken", legt ze uit in het Omroep Gelderland-programma Van Gelders Grijs.

Een laatste groet brengen bij de kist mag niet in deze tijd. "We hebben de rotonde voor de kerk gebruikt. We zijn daar gaan staan zodat iedereen die naar buiten kwam alsnog even langs kon lopen."

Er mag maar een klein gezelschap naar een uitvaart toe. "Hierdoor hadden we het eigenlijk meer over het virus dan dat je eigenlijk zou willen."

Verzorgingstehuis

De moeder van Trudy ging in de eerste lockdown naar een verzorgingstehuis. "Ze wist dat ze geen bezoek zou krijgen. We hebben haar echt achter de deur moeten zetten. Gelukkig mochten we uiteindelijk weer naar haar toe."

