Annelies vindt na jaren trekker van overleden vader terug: ‘Een traantje weggepinkt’

Ze had alles al geprobeerd: sociale media, een advertentie in de Landleven, tractormeetings bezoeken, maar zonder resultaat. Totdat ze in september een oproep deed bij Gelderland helpt. Toen ging het balletje rollen. Er werd over gepraat in het dorp en op sociale media werden berichten gedeeld. Mensen gingen op zoek voor haar en zo kwam ze terecht in Losser.

Daar bleek de tractor te staan. Vijfentwintig jaar geleden kocht de man uit Losser de tractor van de vader van Annelies, die toen al ernstig ziek was. Hij wist zich nog te herinneren hoe dat ging.

De vader van Annelies op zijn tractor Foto: eigen foto

'Ik heb best een traantje weg moeten pinken'

Het geduld van de vrouw werd aardig op de proef gesteld. Vanwege ziekte kon ze nog niet direct naar Overijssel komen en werd de afspraak uitgesteld. Wekelijks belde ze of ze al langs kon komen. Toen de eigenaar beter was, kon de afspraak doorgaan. De zenuwen laaiden op in Appeltern.

Voor Annelies werd het een emotioneel weerzien met de tractor. Ze had geen idee hoe ze zou reageren. Maar toen ze in Losser kwam en hem zag staan was het voor haar net alsof de tijd stil had gestaan. "Hij was nog helemaal origineel, ik had gelijk een blik van herkenning." De tractor bracht de herinneringen aan haar vader weer naar boven. ''Ik zag mijn vader er zo weer op zitten. Ja, ik heb best een traantje weg moeten pinken", aldus de vrouw uit Appeltern.



Ook de Massey Ferguson van de vader van Ab is spoorloos

Ook Ab Ebbers is op zoek naar de tractor van zijn vader. Hij zoekt de Massey Ferguson 35 X die zo'n 20 jaar geleden is ingeruild in Zelhem bij mechanisatiebedrijf Melabo. Dat bedrijf bestaat niet meer, dus daar loopt het spoor dood. Heeft u een idee waar deze oldtimer is gebleven? Reageer dan onder dit bericht op de site van Gelderland helpt.



Vanavond op tv het verhaal over de tractor en meer succesvolle oproepen bij Gelderland helpt. Bent u ook op zoek naar iets of iemand? Schakel dan de hulp in van Gelderland helpt.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.