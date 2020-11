Een beetje extra liefde met Sinterklaas: kadootjes voor de minima en snoep voor ouderen

'Ik kreeg een jute zak vol, ieder kind verdient dat'

Daisy Wissink bezoekt sinds zeven jaar gezinnen in een financieel moeilijke situatie. Als 15-jarig meisje ging ze de huizen langs met haar vriendin, verkleed als Sint en Piet. Toen nog zonder cadeautjes, maar de laatste jaren nemen ze ook die mee. "Ik kreeg vroeger een jute zak vol cadeautjes, en mijn zusje ook. Ik vind dat ieder kind dat verdient."

Al meer dan 3 maanden is Daisy met zo'n twintig vrijwilligers van de Club vrijwillig Sint & Pietje bezig om cadeautjes in te zamelen en in te pakken. Daarvoor zijn ze op zoek naar nieuwe of goede tweedehands spulletjes, om te bezorgen bij de kinderen in Doetinchem en omgeving. Ze doen een oproep bij Gelderland helpt en hopen genoeg te hebben om iedereen te bezoeken die een aanvraag doet. "Ouders staan er soms bij te huilen van geluk", aldus Daisy.

Struikelt u over het speelgoed?

Ook bij kringloopwinkel 2Switch in Zutphen wordt speelgoed ingezameld, om vervolgens te zorgen dat het bij de mensen komt die zelf geen budget hebben om naar de speelgoedwinkel te gaan. De speelgoedactie was vorig jaar een succes: 75 gezinnen die het financieel zwaar hebben, konden dankzij de kringloopwinkel, de Zutphense Uitdaging en Cornerstone gratis sinterklaascadeaus uitzoeken.

Er was veel vraag naar educatieve spelletjes. Er komen ook veel buitenlandse gezinnen vanuit het azc. Boekjes over Nederland of boekjes om de Nederlandse taal te leren waren erg in trek, maar poppen en een hobbelpaard doen het ook altijd goed. Dit jaar hoopt 2Switch honderd gezinnen van speelgoed te voorzien. Struikelt u over het speelgoed? Reageer dan hier om te doneren aan de kringloopwinkel in Zutphen.

De eerste snoepzakjes met gedicht liggen klaar Foto: Omroep Gelderland

Sinterklaas en zijn pieten komen altijd

Annet uit Nijmegen heeft zich voorgenomen alle ouderen in zorgcentra in de Nijmeegse wijk Brakkenstein een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Ze heeft zich als doel gesteld in ieder geval bij driehonderd mensen een zakje snoep met een gedichtje te bezorgen. "Ook in deze bizarre en ongezellige tijd... Sinterklaas en zijn pieten komen altijd", is te lezen op de briefjes.



Het gedicht is klaar. Maar voor de snoepzakjes zoekt ze nog wat extra's, zoals kikkers en muizen, munten, sintfiguurtjes van chocola, minichocoladelettertjes en sintschuimpjes. Hoe meer snoep, hoe meer mensen ze kan opvrolijken.

Met de Paasdagen deelde ze 90 kilo paaseieren uit aan drieduizend mensen in de wijk. "Dat liep een beetje uit de hand", aldus de Nijmeegse. Ze kwam op het idee toen ze, al afvalprikkend in de wijk, in gesprek raakte met een dame die zich alleen voelde. Ze nam zich voor om iets leuks te doen. De reacties op de Paasactie waren zó enthousiast, dat ze inmiddels druk is met het inzamelen van sinterklaassnoep, en het maken van zakjes.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het initiatief van Annet? Reageer dan onder haar oproep op Gelderland helpt.

