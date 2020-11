Marco tovert oude telefoons om tot wondertelefoons

Toen Marco anderhalf jaar geleden als coördinator van de technische dienst aan de slag ging in een verpleeghuis van Azora, kwam hij in aanraking met de Wonderfoon. De emoties die de telefoon bij de bewoners opriep ontroerde hem. "Mensen met dementie hebben uitdaging nodig. Op de Wonderfoon staat oudere muziek die bewoners herkennen, en die ze dan mee kunnen zingen of waar ze rustig van worden. Dat is heel mooi om te zien."

De Wonderfoon is een oude draaischijftelefoon met een nieuwe inhoud. Door een kleine computertje in de telefoon te plaatsen is het mogelijk muziek af te laten spelen op de telefoon. Onder ieder nummer dat gedraaid wordt staat een ander liedje, dat dus door de gebruiker zelf gekozen kan worden. Maar er is moeilijk aan te komen en daarom deed Marco een oproep bij Gelderland Helpt voor meer T65-telefoons.

De stem van zijn vrouw maakt hem rustig

"Niet alleen muziek kan er afgespeeld worden op de telefoon", vertelt Marco. "Ik heb voor een dementerende bewoner een boodschap in laten spreken door zijn vrouw. Als meneer onrustig is kan hij hier nu naar luisteren en maakt de stem van zijn vrouw hem rustig. Dat kun je er dus ook mee doen en dat is prachtig."

Voor een nieuw project van Azora in Gendringen is Wemmers nog op zoek naar een oude telefooncel, om daar de gang mee aan te kleden.

